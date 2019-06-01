中国与东盟执政党干部共商“一带一路”、共促减贫合作

31日，中联部亚洲一局、广西壮族自治区外办在广西南宁举办“比邻共话——共建‘一带一路’ 共促减贫合作”活动 ，由东盟国家执政党干部和文莱政府有关事务官员组成的东南亚执政党干部考察团、广西壮族自治区党委及有关部门和地方负责人等100人出席。

活动上，双方就加强中国与东盟共建“一带一路”与减贫合作及中国与东盟执政党对话等议题进行了深入交流。

外方表示，东盟国家最亟需改善的是基础设施，希望东盟与中国加强在“一带一路”框架下基础设施、金融等领域合作，促进设施联通与资金融通。中国综合国力不断提升，减贫特别是精准脱贫理念与模式先进高效，东盟国家希望加强与中方减贫合作，学习借鉴中方经验，助力尽早实现摆脱贫困目标。东盟国家执政党期待加强东盟与中国执政党交流对话，为促进东盟与中国关系发展提供政治引领。

广西是中国与东盟“一带一路”合作的重要门户，也是中国与东盟国家开展减贫交流合作的重要平台。“未来，广西将继续借助‘一带一路’在扶贫领域进一步加强与东盟各国的交流合作，分享更多精准扶贫经验，实现共商共建共享。”广西壮族自治区党委副书记孙大伟说。

活动还现场视频连线中国扶贫基金会正在缅甸内比都村庄举行的水井捐赠仪式，通过《比邻共话——共建“一带一路” 共促减贫合作倡议》。

比邻共话是中联部亚洲一局与周边国家政党交流对话的一种创新形式，今年以来已相继举办七期，分别围绕民族团结、廉洁丝路、基层党建等共同关心的议题展开交流。本次交流是比邻共话的第八期活动，旨在凝聚东盟执政党及政府支持中国与东盟加强共建“一带一路”与减贫合作的共识。（记者潘强、朱丽莉）

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