东南亚政党人士：贸易战不利于全球经济 希望各方携手推进人类共同进步 

新华社南宁5月31日电（记者潘强、朱丽莉）针对美国近期对华极限施压并打压中国相关企业的行为，31日参加中共中央对外联络部主办的中国与东南亚国家政党研讨会的外宾在接受采访时表示，美国挑起的贸易战不利于地区经济稳定与发展，更不利于全球，没有赢家，希望美方尽快停止，加强全球合作，推动人类共同进步。

印度尼西亚民主斗争党教育培训部主任伊娃·孙达丽说，中美是世界上最大的两个经济体，贸易战不仅对中美双方不利，对包括印尼在内的各国都没有好处。

“中国是印尼棕榈油最大的消费国，棕榈在印尼出口产品中占比很大，美国是印尼第三大外资直接投资国，贸易战正在对印尼发展产生破坏性影响。”孙达丽说，我们都同处一个地球，人类进步需要各方相向而行、共同努力。美方对中国产品加征关税，损害的是地球上每一个人的利益，不利于人类向前，希望尽快停止。

黄家和是马来西亚民主行动党霹雳州秘书，在他看来，贸易摩擦最终可能引起全球经济衰退，马来西亚作为东盟成员国深受影响。

“经济全球化发展日益加速，各国依赖程度不断加深，贸易战会破坏地区和平稳定。我们应当加强多边合作，减少摩擦。各国应该像中国改革开放一样，开放的大门越开越大，建立有利于各方的合作机制。”柬埔寨人民党中央外委会亚洲局副局长柴索迪说。

泰国国民力量党中央执委禅格利·德查威塔说，泰国经济已经受到贸易战影响，贸易战对泰国和其他东盟国家都不利，泰国将极力阻止单边主义发展。

除了加征关税，美国近期还以“威胁国家安全”为由无端打压中国科技企业。对此，马来西亚人民公正党青年团总财政黄思敏说，中国科技企业的发展有利于世界科技进步，美国对其实施限制和打压，破坏了公正的市场竞争秩序。

“我为美国对华为等企业的限制感到担忧，因为科技的进步最终要服务于人类的发展。众所周知，华为5G技术全球领先，它的发展不仅对中美有益，泰国等东盟国家也将从中获益。”德查威塔说。

黄家和表示，中美就像两头大象，互相打架一定会涉及旁边的小动物甚至花花草草。因此，对话和交流迫切需要，希望贸易战有很好的解决方案，推动全球共享共存共荣。

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