美国弗吉尼亚州发生枪击案 已造成11人死亡

人民网华盛顿6月1日电 (记者 张梦旭) 据美国有线电视新闻网报道，美国弗吉尼亚海滩市5月31日下午发生一起枪击案，一名枪手闯入该市市政大楼不分青红皂白地射击，打死至少11人、打伤6人。枪手随后被警察打死。
据悉，枪手名叫德韦恩·克拉多克，今年40岁，此前曾在该市公共事业部门工作，后被解雇。据一名执法官员称，警方在现场发现了一支手枪和一支步枪。根据调查人员的初步信息，嫌疑人此前几周曾多次合法购买枪支和弹药。
弗吉尼亚海滩市市长鲍比·代尔说：“这是弗吉尼亚海滩历史上最具破坏性的一天。” 该市警察局局长詹姆斯·塞维拉表示，联邦调查局和弗吉尼亚州警方正在调查枪手作案的动机。美国白宫表示，总统特朗普已经听取了枪击案的简报，并跟进相关情况。
这起事件是自去年11月以来，美国最致命的大规模枪击事件。去年11月，美国加州千橡市一家酒吧发生大规模枪击案，造成12人遇难。根据美国“枪支暴力档案”网站的数据，31日的枪击事件是美国今年发生的第150起大规模枪击事件。
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