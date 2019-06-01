不满非法移民涌入　特朗普对墨西哥加征关税 

美国总统唐纳德·特朗普5月30日宣布，美方6月10日起将对墨西哥所有出口美国的商品征收5%关税，以施压墨方加大力度阻截中美洲非法移民。

墨西哥政府正准备启动新版北美自由贸易协定的批准程序，特朗普却迎面泼来一盆冷水，预期将迫使墨方咬牙“有力回应”。

在国际贸易分析师看来，美方举措会对新版北美自贸协定在美国国会过关构成阻力，在共和党内部引发混乱。

【逐步加压】

特朗普5月30日先是告诉媒体记者，正就边境安全谋划就任总统以来“最大”的重要声明，稍后借助社交媒体“推特”宣布，从6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%关税，“直到非法移民停止经由墨西哥进入我们国家”。

他写道：“关税将逐步提高，直到非法移民问题得到纠正，那时关税才会取消。”

白宫随后发布声明，对墨关税将从7月1日起提高至10%，以后每个月提高5个百分点，10月1日提高至25%，后续维持这一水平，直至墨西哥“实质性阻止”非法移民北上美国。

声明指认墨方“消极合作”。白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼告诉媒体记者，美方希望墨方“今晚、明天”就行动。

特朗普多次指认墨西哥政府做得不够。近几个月，美国执法部门每个月拘留大约10万名穿越美墨边界的非法移民。一名白宫高级官员说，得克萨斯州5月29日拦下一支1036人的偷渡队伍，是去年10月以来人数最多的一次，令特朗普尤为关切。

墨方拒绝接受美方指责，同时努力管控非法移民，包括不久前阻拦一支北上的非法移民队伍，逮捕数以百计中美洲非法移民。

美联社报道，墨西哥塔帕丘拉市临近危地马拉边界，成为墨方遏止中美洲移民入境的中心。由于墨西哥政府拒绝发放签证，数以千计中美洲移民滞留在这座城市，无法北上。当地执法部门本周清理非法移民搭帐篷暂住的多座公园，突击搜查非法移民居住的旅馆。

【“毫无道理”】

墨西哥经济对美国依赖程度较深，80%的出口商品输往美国。路透社解读，特朗普加征关税将对墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔领导的政府构成直接挑战，增加两国经济关系恶化的风险。

洛佩斯政府正寻求国会批准新版北美自贸协定“美国—墨西哥—加拿大协定”。法新社报道，特朗普的决定令墨西哥人难以置信、愤怒。

墨西哥外交部分管北美事务的副部长赫苏斯·塞亚德5月30日晚些时候告诉媒体记者，这一举措令墨方吃惊。他说，谁都不可能预见美方干出这种事，因为移民事宜而加征关税“毫无道理”。

“我们与美国构建良好关系的势头现在不错，可这就像是一场冷水浴。”

在塞亚德看来，特朗普制定“灾难性”举措，如果美方真的就移民问题兑现关税威胁，后果将“极其严重”。

按照他的说法，墨方不会坐以待毙。如果美方6月10日提高关税，“我们将不得不作出有力回应”。

洛佩斯去年7月当选后派塞亚德参与美墨加协定谈判，新一届政府去年12月1日就任后推进与特朗普政府的关系还算顺利。洛佩斯本人对特朗普多次攻击墨方不予理睬，避免陷入争斗。

只是，这一回，按照塞亚德的说法，墨方不会这么做。“我不会劝总统说‘我不会回应’。”

【“制造混乱”】

宣布对墨西哥加征关税同一天，特朗普领导的联邦政府启动“美墨加协定”批准程序，将交由国会审议和批准。法新社报道，新版北美自贸协定现在可能面临严重威胁。美联社说，特朗普的举措可能会让协定陷入麻烦。

在俄亥俄州国际贸易律师丹尼尔·乌乔看来，特朗普正给同时支持美墨加协定和边境安保的共和党人“制造一片混乱”。

特朗普去年对加拿大和墨西哥输美钢铝产品加征关税，促使墨加报复，对美国大豆、猪肉等出口货物加征关税，让一些共和党籍议员所属选区叫苦不迭。如果美方就移民事宜加征关税，这些共和党人恐怕会再次面临选民压力。

乌乔认为，支持美墨加协定的议员将处于尴尬境地，原因是那些议员所在州或选区的企业将为美国加征关税“埋单”。

他相信，一旦加税，会放慢美墨加协定在墨西哥获得批准的进度。

美国副总统迈克·彭斯5月30日在加拿大访问时说，美墨加协定一定会在今年获得批准。美方政府正与国会领导人交洽，争取今年夏天批准。墨西哥和加拿大需要做更多，特朗普决心利用他的职权让墨加两国这么做。

重谈北美自贸协定是特朗普主要竞选承诺之一。2017年1月就职以来，特朗普多次威胁终止北美自贸协定，指认协定造成美国制造业岗位流失。协定更新谈判2017年8月开始。为迫使墨加就范，特朗普动用加征钢铝产品关税等手段。新版协定2018年9月底达成，同年11月底正式签署协定文本，需经三国各自立法机构批准才能生效。

乌乔和一些分析师怀疑，特朗普是否真的会对墨西哥加征关税。他们认为，这名共和党籍总统惯于制造问题，然后解决问题，最后宣示“胜利”。在乌乔看来，加征关税“似乎并非化解非法移民危机和平衡北美贸易的战略，而更像是一种战术”。（胡若愚）（新华社特稿）

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