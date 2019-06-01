韩驻美使馆“泄密领导人通话内容”参赞遭开除

韩国外交部5月30日通报，外交部第一次官赵世暎当天主持外务公务员惩戒委员会会议，决定给予泄露韩美领导人通话内容的韩国驻美使馆参赞K某开除处分。

K某先前把从同僚处获得的韩美领导人通话内容泄露给自由韩国党议员姜孝祥，后者获得这些机密信息后召开新闻发布会，公开通话内容并批评韩国总统文在寅“乞求”美国总统唐纳德·特朗普访问韩国。

韩联社报道，韩美领导人通话内容相当于国家三级机密。开除是韩国公务员处分措施中最严厉的一项，遭开除者5年内不得录用为公务员。

K某同僚、即那名协助打印通话内容并将文本提供给他的使馆工作人员受到减薪3个月处分。由于处分对象中“第三人”是高级外务公务员，相应处分决定将等待中央惩戒委员会作出。

除给予处分，韩国外交部5月28日已经决定对K某和姜孝祥提起刑事诉讼。（闫洁）【新华社微特稿】

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