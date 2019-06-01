阿桑奇因健康原因　未“现身”视频引渡听证 

“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇原定5月30日经由视频连线出席在英国威斯敏斯特地方法院举行的引渡听证，但因健康原因未能“现身”。

美国寻求引渡阿桑奇，对阿桑奇的指控追加至18项。法新社报道，一旦18项指控全部定罪，阿桑奇可能面临175年监禁处罚。

阿桑奇因违反保释规定由英方法院判处50周监禁，现在伦敦贝尔马什监狱服刑。他原定5月30日在监狱经由视频连线出席有关引渡美国的简短听证。

阿桑奇的律师加雷思·皮尔斯说：“事实上，他的状况非常不好。”

“维基揭秘”对阿桑奇的健康状况表达担忧。这一网站在一份声明中说，在贝尔马什监狱内，阿桑奇健康状况持续恶化，体重急剧下降。“监狱方面决定把他送到医疗病房本身就说明了这一问题。”

威斯敏斯特地方法院法官埃玛·阿巴思诺特说，美国寻求引渡阿桑奇的下一场听证定于6月12日举行。这一听证内容更为实质，鉴于阿桑奇的身体状况，听证可能改在邻近贝尔马什监狱的法院举行。

阿桑奇的支持者5月30日在法院外集会，要求“释放阿桑奇”。

阿桑奇现年47岁，是澳大利亚人，2006年创建“维基揭秘”网站。这家网站2010年曝光一大批关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府机密文件。瑞典检察院同年以涉嫌强奸和性侵犯为由对阿桑奇发起刑事调查。阿桑奇当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认罪名，2012年在保释期间进入厄瓜多尔驻英国使馆，2017年获得厄公民身份。

厄瓜多尔政府今年4月11日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方进入厄瓜多尔使馆抓捕他。英国一家法院5月1日以弃保逃跑罪名判处他监禁。

美国和瑞典分别向英国申请引渡阿桑奇，他的去向将取决于英国内政部。

按照引渡规则，美国和瑞典可在阿桑奇被捕60天内对他追加罪名指控，供英国法院裁定引渡事宜时参考。

美方最初指控阿桑奇“与（美国陆军前情报分析员切尔西·）曼宁合谋破解国防部电脑密码”，对应最重刑罚是5年监禁，但美国司法部5月23日追加17项刑事指控。媒体分析，美方追加指控旨在增加引渡理由，以在引渡之争中胜过瑞典。（陈立希）（新华社专特稿）

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