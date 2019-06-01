国防部：中美防长同意努力将两军关系打造成两国关系的稳定器

人民网新加坡5月31日电（记者林芮 赵益普 丁子）中国国防部新闻发言人吴谦31日表示，国务委员兼国防部长魏凤和当天在新加坡与美国代理国防部长沙纳汉举行了会谈，双方均认为保持一个稳定的中美两军关系非常重要，同意努力将两军关系打造成两国关系的稳定器。

吴谦表示，双方会谈的气氛积极，具有建设性，就中美两国两军关系、朝鲜半岛等共同关心的问题坦诚、友好地交换了意见，达成了一些共识。双方都认为，保持一个稳定的中美两军关系非常重要，两军应落实两国元首的共识，深化交流合作，管控分歧风险，努力将两军关系打造成两国关系的稳定器。

吴谦表示，魏凤和在会谈中特别强调了台湾问题，指出近来美方在涉台问题上有一系列消极言行，中方对此坚决反对。魏凤和表示，在维护国家主权和领土完整的问题上，美方不应低估中国军队的决心、意志和能力。

在半岛问题上，双方都同意，推动朝鲜半岛无核化，维护地区的和平稳定。

吴谦表示，双方对会谈结果均表示满意，均表达了进一步开展沟通、交流的意愿。关于中美两军下一步的交流合作的计划，双方将通过军事外交渠道保持沟通和协调。

第18届香格里拉对话会31日在新加坡开幕。魏凤和率团出席会议，将就“中国与国际安全合作”议题作大会发言，并会见多国代表团团长，重点介绍中方推动构建人类命运共同体和倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观，充分阐释中国坚持走和平发展道路和奉行防御性的国防政策，以及中国军队为维护和平所作的努力和贡献。

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