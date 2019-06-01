莫迪连任  印度续追大国梦

近日，历时39天的印度大选落下帷幕，这场“马拉松”式的角逐最后以印度人民党获得压倒性胜利而告终，人民党领袖莫迪将在未来5年继续担任印度总理。

延续经济改革政策

据法新社消息，当地时间5月24日，印度选举委员会公布的大选最终计票结果显示，现任总理莫迪领导的人民党获得下院303个席位，超过总议席数的一半，继2014年后再次赢得全国大选。相比之下，主要反对党印度国民大会党所获得的52个席位有些“黯然失色”。

相关分析认为，莫迪的连任“没有悬念”。据印度外交部称，甚至在最终选举结果发布之前，俄罗斯总统普京、法国总统马克龙、日本首相安倍晋三、澳大利亚总理斯科特·莫里森和以色列总理内塔尼亚胡等多国领导人就已致电祝贺。

“莫迪的连任可以保持印度政府经济改革政策的延续性，有利于坚定国内投资者和国际投资者的信心，成为印度未来发展的强大驱动力。”西华师范大学印度研究中心主任、中国人民大学重阳金融研究院客座研究员龙兴春在接受本报采访时指出。

推行“邻国优先”外交

5月27日，《印度斯坦时报》网站报道称，即将开启第二任期的莫迪说：“我们必须团结一致、拥有同一个目标、朝着同一个方向努力，以重拾印度在世界秩序中应有的地位。”报道称莫迪计划在5年内达到这一目标。

据印度《德干记事报》报道，2018年，印度外交部长辛格在印度上院公布莫迪出国访问旅行支出的详细情况时表示，自2014年上台至2018年同时期，莫迪共出访42次，访问了84个国家，这促使印度的外国合作伙伴加强了对其重点项目的参与。

龙兴春认为：“做好邻国工作和拥有良好的周边环境是成为大国的基础，莫迪在第一任期内出访过多个邻国，甚至对巴基斯坦有过‘闪电式’访问。连任后将继续推行‘邻国优先’外交政策，努力恢复与邻国的良性互动。”

据马尔代夫媒体5月28日报道，莫迪将把马尔代夫作为连任后首次出访的目的地，表明了印度对这个印度洋群岛国家改革的支持，这也是他自2014年上任之后首次访问该国。6月他还将出席在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的上海合作组织峰会和在日本大阪举行的20国集团峰会，将“莫迪式”外交继续推进。

应管控好印巴分歧

“莫迪的外交策略使印度国际地位和国际影响力持续提升，在他新任期内将有进一步发展的趋势。”龙兴春指出：“而在南亚地区，能否处理好与巴基斯坦的关系是印度外交成败的关键。”

5月26日，印度和巴基斯坦领导人进行了自2月空袭行动以来的首次电话交谈。印度外交部26日发表声明称，在此次交谈中，巴基斯坦总理伊姆兰·汗祝贺莫迪连任，并表示希望两国共同努力提高人民的福祉。莫迪在回应中强调，两国需要建立互信并创造没有暴力和恐怖主义的环境，合作推进本地区的和平、进步与繁荣。

巴基斯坦总理向莫迪伸出“橄榄枝”，或许可看作两国关系的新开端。龙兴春认为，莫迪在接下来的任期内应着力管控与巴基斯坦的分歧，中断多年的高层交往或可恢复，两国之间的矛盾如果能得到较好的控制和解决，将为印度提供良好的周边环境支持。

据《印度经济时报》5月27日报道，印度外交部的两位消息人士说，印度将不会邀请巴基斯坦总理参加莫迪于30日举行的就职典礼。《印度快报》28日提及巴基斯坦外长库雷希对此的回应：“莫迪面临的国内政治环境不允许他向巴基斯坦总理发出邀请。”

龙兴春指出：“如果继续与巴基斯坦僵持，南亚区域的合作就是一盘散沙，实际会对印度产生不利影响。但这是一个短期内无法解决的复杂问题。”

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