民粹主义给欧盟未来添变数（环球热点）

第九届欧洲议会选举投票五月二十六日夜落下帷幕。

图为二十六日，在匈牙利首都布达佩斯，匈牙利总理欧尔班与支持者握手庆祝胜利。

弗尔季·奥蒂洛摄 （新华社发）

当地时间5月26日，欧洲议会选举落下帷幕。据美联社报道，欧洲议会发言人表示，这次选举的投票率达50.5%，是近20年来最高的一次，较2014年举办的上一届选举多出近8个百分点。

欧洲议会于1979年举行首次选举，当时的9个会员国投票率为62%。其后，尽管欧盟会员之后增至28国，每5年举行一次的欧洲议会选举，投票率却连连下滑，2014年仅为42.61%。

社会撕裂 政治右倾

《华尔街日报》指出，在此次欧洲议会选举中，欧盟各国的投票人数超出预期，这正撼动着欧盟政治体制。

德新社表示，如果说欧洲议会选举在一定程度上体现了欧盟的状态，那么有一点是明确的：选民要求变革，但不是从根本上对欧洲进行重新设计。

中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔说：“自欧元区债务危机以来，欧洲经济发展一直不尽如人意。一部分人希望通过投票，表达自己的主张，从欧盟层面解决问题。一部分人单纯地希望增加一些新面孔，这造成了传统党派的选票流失。还有一部分人，出于对现实的不满，进行投票惩罚。这些人促成了投票人数的增加。”

据英国《星期日泰晤士报》报道，欧洲议会选举之后，欧盟传统的中间地带四分五裂，欧洲各国的民粹主义者和右翼民族主义者纷纷宣布获胜。过去40年主宰欧盟的两个中间派政党在欧洲议会中失去了过半的多数席位，欧洲怀疑论者和民粹主义者议员的数量创历史新高。

德国之声网站表示，分布在3个欧洲议会党团的民粹主义者、民族主义者的议席将增加至177个，这比其目前的议席增加了23个。欧洲议会总共有751个议席。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建说：“之所以会出现这样的情况，根源是欧洲经济不景气，以及衍生出的难民、英国脱欧等社会问题。这导致近年来欧洲政治整体右倾，反应在此次选举，就是民粹主义党团的崛起。这些党团在社会治理上相对保守，强调来自国家层面的保护；在经济政策上则强调自由，希望经济环境相对宽松，以刺激增长。”

王朔指出，此次欧洲议会选举反映出的最明显问题是欧洲社会的撕裂。虽然传统的中左翼和中右翼党团依然占有优势，但以前那种两个党团瓜分大半选票的情况没有再出现，两个党团加起来没有过半，这是欧洲政治分化的直接后果。

绿党得票 史上最佳

据法新社报道，就算加上形形色色的联盟，极右翼、疑欧者和反欧者总计也依然远不到议会多数的376席门槛。分析家认为，民族主义政党和疑欧政党的势头遭到了很大遏制。虽然整体右倾依然不可阻挡，但至少右翼民粹主义政党未能大获全胜。

造成这种现象的重要原因是绿党的崛起。法新社指出，绿党党团有希望成为目前政治图景中不可或缺的对话者。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在法国，绿党得票率排名第三。在德国，绿党的得票率更是冲到第二。在从爱尔兰到芬兰的多个国家，绿党都有不错的斩获。因此，在新一届的欧洲议会中，绿党将拿下超过70席，达成自己的史上最佳战绩。

崔洪建表示，绿党崛起是欧洲政治中一个非常鲜明的现象。绿党被划分在相对左的阵营，其崛起本身代表了对极右翼的反动。而传统的中左翼党团拿不出发展良方又缺乏真正解决分配问题的勇气，逐渐失去普通民众的支持。因此，绿党又区别于传统的左翼。而且，绿党更贴近年轻人，它关注气候变化和环保问题、强调社会有序性，这些主张迎合了全球化环境中成长起来的年轻一代。某种程度上，绿党更年轻、更理想化。

王朔指出，近些年，欧洲政治碎片化的情况越发严重。原来的政治光谱比较简单，只分左、中、右。但现在的政治光谱被细分成极左、左、中左、中、中右、右、极右，甚至还要细分。这导致没有一个党团可以代表大多数人，欧洲政治权威正在流失。

新旧并立 三分天下

据英国《星期日泰晤士报》报道，此次欧洲议会选举中，法国极右翼领导人勒庞战胜了现任总统马克龙。德国选民抛弃了该国两个传统党派，令社会民主党遭遇滑铁卢。

“欧洲议会选举更像一次政治测试。”王朔说，“可以看到，传统党派的得票率普遍不高，民众借机表达对现政府的不满。虽然欧洲议会选举反映的民意和国内选举有所差异，但现政府依然需要作出应对。如果应对不当，这次选举的影响可能会扩大。”

据德国《明镜》周刊报道，尽管韦伯领导的欧洲人民党党团仍是新一届欧洲议会中最强大的力量，但他当选下一任欧委会主席的机会没有增加。

王朔表示，今年是欧盟各机构领导人的换届年。人民党党团和社民党党团席位相加不过半，这给韦伯的当选埋下隐患。马克龙代表的中间派明确反对以往的推举做法，认为有失权力平衡。如果欧委会主席人选产生变化，欧盟其他机构领导人人选可能也会随之产生变化。

崔洪建指出，本次欧洲议会选举，是今年欧盟政治变化的开端。中左翼和中右翼党团，占据欧洲政治舞台的中央，把控大局的局面，已经逐渐改变。目前，中左、中右党团作为传统政党阵营，自由党和绿党党团作为更具有改革意识的力量，以及具有反建制色彩的极右翼党团，三分天下的格局正在形成。未来，随着新兴势力的崛起，欧盟层面的政治议题会逐渐出现多元化和碎片化的现象，决策效率会越来越低，政策执行难度也会越来越大。民粹主义声音的增加，还可能引起欧盟对外政策的变化，自由包容的对外理念受到冲击，保护主义情绪进一步酝酿。

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