中国学者代表团在济州论坛阐述中国理念

本报韩国济州5月31日电 （记者马菲）中国学者代表团5月29日至31日出席在韩国济州岛举行的济州论坛，与各国学者就如何推动亚洲地区和平与繁荣深度对话，阐述和平发展、合作共赢的中国理念。
中国人权发展基金会副理事长、国务院新闻办公室原副主任王国庆在论坛致辞中说，亚洲国家在二战以来积极搭建各类合作平台，已经逐渐形成利益融合、安危与共的命运共同体。他呼吁亚洲国家妥善处理历史问题与现实矛盾相交织等内部挑战，以及“文明冲突论”言论、单边主义和民粹主义抬头等外部挑战，维护亚洲和平与繁荣。
王国庆表示，中国人民在中国共产党的领导下取得了巨大的建设发展成就。未来，中国作为负责任的大国和亚洲的重要一员，将以更加积极开放的姿态，加强同各国的务实交流合作，为亚洲的和平与繁荣作出自己的贡献。
论坛期间，代表团成员参加了朝鲜半岛核问题、东北亚局势以及中美关系等议题的讨论，阐述了以平等对话解决地区矛盾、以合作共赢促进地区共同发展，以及中国和平崛起对于亚洲和世界的意义、“一带一路”倡议对于亚洲合作与发展的促进作用等观点，在与会学者中获得广泛共识。
在论坛上，维护亚洲和平稳定、加强地区合作成为主流声音。与会各国学者批评只追求本国利益的单边主义和民粹主义，呼吁维护《联合国宪章》、自由多边贸易等现行秩序，推动地区一体化进程。
济州论坛创办于2001年，由韩国济州道主办，被喻为“韩国版达沃斯”。今年的论坛吸引了多位前政要以及数千名专家学者和各界人士与会。
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