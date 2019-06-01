第二十五届“亚洲的未来”国际论坛在东京举行

本报东京5月31日电 （记者刘军国）由日本经济新闻社主办、以“寻求全新的全球秩序——度过危机”为主题的第二十五届“亚洲的未来”国际论坛5月30日至31日在东京举行。亚洲各国政府官员、专家学者以及经济界人士在论坛上发出了反对贸易保护主义、维护经济全球化的声音。

中国商务部原部长陈德铭31日在演讲中说，中日两国经济结构互补性强，若携手合作，既能促进各自发展，又能为亚洲稳定和繁荣发挥更重要作用。

陈德铭表示，亚洲已日益成为最具增长潜力的区域，是参与全球经济治理的重要建设性力量。中国和日本对共同推动亚洲未来的发展繁荣有着责无旁贷的历史责任。中日合作要超越双边范畴，放在亚洲乃至全球视野下来思考。在经济全球化遭遇波折、单边主义和保护主义抬头的背景下，中日有责任同舟共济、合作共赢，为地区和世界繁荣稳定谋划长远。

陈德铭还表示，从区域层面看，推动亚洲区域经济一体化，当前迫切的是推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）和中日韩自贸区谈判尽早达成一致。在世界贸易组织、二十国集团、亚太经济合作组织等重要多边场合，中日加强合作，协调立场，不仅有利于维护自身利益，更有利于这些机制提高效率、发挥作用。

马来西亚总理马哈蒂尔在论坛上呼吁，我们应摒弃意识形态差异，和各国建立友好关系、寻求合作。东西方文化应相互借鉴和促进。马哈蒂尔强调，华为的研发能力很强，马来西亚将尽可能多地使用华为技术。

此外，老挝总理通伦也在演讲中表达了对贸易保护主义抬头的担忧，并对共建“一带一路”取得的成就表示赞许，称共建“一带一路”正得到越来越多国家的支持。

《 人民日报 》（ 2019年06月01日 03 版）

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