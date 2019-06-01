英国正式开通首批5G服务

据新华社伦敦5月30日电 （记者张家伟）英国电信运营商EE公司30日正式在伦敦等6个英国主要城市开通5G服务，部分用户已可体验新一代移动通信网络带来的高速连接。

华为公司表示，很高兴作为合作伙伴之一，支持EE公司推动英国的5G网络建设，实现更快、更可靠的移动连接。

依照英国政府设定的目标，到2027年，英国大部分地区将完成5G网络部署。此外，英国也在大力推动5G在无人驾驶、远程医疗等领域的应用。

《 人民日报 》（ 2019年06月01日 03 版）

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