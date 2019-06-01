中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥合龙

新华社哈尔滨5月31日电 （记者王建）中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥31日合龙。全国政协副主席邵鸿同俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫共同出席合龙仪式。
邵鸿和特鲁特涅夫分别向双方建设单位下达合龙指令，公路大桥顺利合龙。双方均高度评价大桥合龙的积极意义，表示大桥合龙标志着中俄间首座跨黑龙江（阿穆尔河）界河公路桥建设取得重大成果，将有力促进两国互联互通，便利双方经贸和人员往来，丰富中俄全面战略协作伙伴关系内涵。
双方商定将继续努力，推动大桥早日建成通车。
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