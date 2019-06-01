追求发展繁荣的关键伙伴（大使随笔）

■埃塞俄比亚热切期待借助“一带一路”的东风，在经贸、投资、基础设施建设、脱贫、反腐、城市化、数字经济及人力资源开发等广泛领域增进对华合作

“一带一路”倡议提出近6年，应者云集。在“非洲屋脊”埃塞俄比亚，“一带一路”合作已经从扎根发芽发展至枝繁叶茂，取得丰硕成果。埃塞俄比亚总理阿比出席在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，为双方“一带一路”合作注入新动力。

中国与埃塞是亲密友好的兄弟，是全面战略合作伙伴。埃塞第一家工业园、第一座风力发电场、第一条高速公路、第一条城市轻轨、第一条现代化电气化跨国铁路、全国第一高度建筑等无数“第一”都留下深深的中国印记，见证了两国关系全面快速发展。埃塞首个国家工业园——阿瓦萨工业园吸收借鉴了“昆山经验”，亚吉铁路的开通使亚的斯亚贝巴至吉布提的货运时间从7天大幅缩短至14小时，中方研制出埃塞主要粮食作物苔麸的播种、收获、清洗设备，被埃塞方盛赞是“埃塞农业史上一次历史性变革”，中方援建的具有国际先进水平的皮革废水综合治理设施填补了埃塞乃至整个非洲的空白，提露内丝—北京医院以及援埃塞军医组的崇高医德和精湛技艺深受埃方患者赞赏和肯定，孔子学院和孔子课堂正逐渐引领埃塞民众的“汉语热”……这些都见证了中埃塞各领域互利合作的不断深化。中国是埃塞第一大贸易伙伴、第一大外资来源国和第一大工程承包方，埃塞是共建“一带一路”的重要合作伙伴、非洲大陆最早同中方签署共建“一带一路”合作文件的国家之一、亚洲基础设施投资银行成员。今天，中国与埃塞两大古老文明在“一带一路”倡议下再度交汇，必将取得累累硕果。

当前，中国与埃塞“一带一路”合作已踏上新征程。去年4月阿比就任埃塞总理以来，埃塞国家面貌发生了深刻变化，埃塞正怀抱着一个伟大的愿景着手推进改革，改善政治气候和经济环境。埃塞继续积极探索适合自身国情的发展道路，加大对外开放合作，进一步推行市场经济；同北方邻国厄立特里亚结束长期敌对状态并恢复外交关系，以穿梭外交推动非洲之角地区和平发展进程；积极支持并批准非洲大陆自由贸易区协议，推动非洲大陆互联互通。这三条措施旨在打通埃塞内部、埃塞同区域国家乃至非洲大陆的全方位联系，同“一带一路”的“五通”理念高度契合、相得益彰。在阿比总理看来，中国是经济成功的典范，也是发展中国家追求发展繁荣的关键伙伴。埃塞热切期待借助“一带一路”的东风，在经贸、投资、基础设施建设、脱贫、反腐、城市化、数字经济及人力资源开发等广泛领域增进对华合作。

埃塞是一片充满希望的热土，处处生机勃勃，正以要素成本低、贸易条件优越、区位优势明显、市场潜力巨大等优势吸引着各国投资者，中国与埃塞在“一带一路”框架下合作前景广阔。当前，两国正共同努力，推动双方在政治互信、共建“一带一路”以及国际事务合作等方面继续走在中非关系前列，发挥示范作用。相信只要双方携手合作，把握好“一带一路”历史机遇，落实好中非合作论坛北京峰会成果，两国关系将迎来更加美好的明天。

（作者为中国驻埃塞俄比亚大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月01日 03 版）

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