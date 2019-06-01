王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣举行会谈

新华社北京5月31日电 （记者成欣、朱超）国务委员兼外交部长王毅31日在北京同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。
王毅表示，中柬有着传统友好，双方率先在双边层面签署建设中柬命运共同体行动计划，为中柬关系的未来指明了方向。中方愿同柬方共同落实好两国领导人重要共识，积极推进共建“一带一路”合作，推动中柬关系取得更大发展。中方愿同柬方和其他东盟国家一道，维护多边主义，支持自由贸易。
布拉索昆表示，柬中是好邻居，好伙伴，也是铁杆朋友。柬方愿同中方一道努力，推动柬中全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。
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