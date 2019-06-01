美国霸凌主义给全球带来巨大危害

5月31日，中国国际经济交流中心举办中美经贸关系高端研讨会。与会专家表示，坚持平等协商，既看到竞争关系，更看到合作关系，并积极维护国际关系准则和自由贸易体制，才是人间正道。“美国应看清浩浩荡荡的世界潮流，霸凌和强权不得人心。”

■美方的做法不仅伤害别国企业，也将使美国企业和民众受害

中国国际经济交流中心理事长曾培炎说，中方一贯主张贸易磋商应秉持相互尊重、平等互利的原则，并抱有足够诚意，美方却出尔反尔，继续加征关税，致使经贸摩擦再次升级。

国家发改委原副主任张晓强说，美方自去年挑起中美贸易摩擦以来，对中国高技术企业及中美科技交往也采取了一系列强制措施，包括加大对华高科技产品出口限制力度、对科技人才交往严格限制等。

“美方声称支持公平竞争，却对通过市场竞争占有优势的中国企业采取粗暴的行政干预手段。这种霸凌主义的做法，引起了国际社会的批评与抵制。”张晓强说，各国科技的交流互鉴是促进创新发展的客观规律。在经济全球化的大势下，高技术产业的国际分工与合作、全球产业链的发展，让包括美国企业和人民在内的“地球村”获得更多发展红利。美国限制向中国的技术出口，会对其创新能力产生影响，拖延科研进程，最终将影响美国在全球科技进程中的参与度。美方在伤害中国企业的同时，也将使美国企业和民众受害。

“中美贸易摩擦对我国石化产业的间接影响和远期影响会有一些，但直接影响不大、近期影响有限，而对美国的影响就不一样了。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升说，美国发布的数据显示，中国是美国第二大原油和第二大液化石油气出口地、第三大液化天然气出口地。美国石化业内人士呼吁美国政府通过谈判解决贸易问题。

财政部原副部长朱光耀说，由于美国肆意妄为单方面加征关税，导致全球贸易形势十分紧张，全球价值链、产业链、供应链被严重扭曲，对全球经济造成巨大冲击，引发全球金融市场动荡。世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织纷纷表示，如果贸易战持续发展将给全球经济带来更大影响。

■我们有信心和能力变压力为动力，攻克关键核心技术

张晓强说，美方的相关举措给中国企业发展带来阻力，但也使我们更清醒地认识到，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。改革开放以来，中国的科技事业、高技术产业取得历史性成就，主要靠建设创新型国家的努力奋斗。未来，我们有信心和能力变压力为动力，加强基础研究，攻克关键核心技术，提升高技术产业的核心竞争力。

国家发改委原常务副主任王春正说，中国和美国都是全球产业链和供应链的重要载体，美方对中国输美商品加征关税，美国进口商将会更多承担价格上升的成本，美国消费者生活消费支出也会增加。“中国经济基础坚实，经济韧性不断增强，有着巨大的市场潜力和发展空间。我们将坚定不移按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念不断深化改革和扩大开放，加快推动经济转向高质量发展，定会克服和战胜各种艰难险阻。”

“中国有能力应对美国挑起的贸易战。”中国人民银行原行长戴相龙说，中国主要宏观经济指标保持在合理区间，市场信心提升明显。尤其是高技术产业增速达到10%。今年4月，国际货币基金组织将2019年中国经济增长预期上调0.1个百分点。

商务部原副部长魏建国说，美方把自身利益凌驾于全球利益之上，对多边规则是一个挑战。对于我们来说，要看清美方此举的本质，做好充分准备。同时也要坚信，道理和正义在我们这边，我们有必胜的决心和信心。

■中美双方只有交流合作，才能互惠互利

张晓强说，中美开展了广泛的技术合作，这些合作是互利双赢的，符合两国人民的根本利益。从长远看，两国在全球创新和高技术产业体系中“你中有我，我中有你”。开展合作，可以在公共健康、清洁能源、粮食安全、环境保护等全球性挑战中更好地发挥大国责任，可以在高技术产业体系中优势互补，不断提升各自的竞争力。

“过去的一年，美系车企在中国的市场份额持续下降。如果美方继续坚持贸易战，我们估计美方损失会继续加大。”国际汽车制造商协会第一副主席董扬说，中美汽车产业合作是一种双赢的结果，因此应该从中美双方利益出发，继续加强在汽车产业领域的分工合作，发挥各自优势，取得共同的发展。

王春正说，美国霸凌主义思维和行径给全球带来巨大危害。美国继续加剧贸易摩擦必定使国际资本、商品、人才的自由流动受到人为阻挠，直接损害全球经济的稳定性、持续性。此外，美国贸易霸凌也会破坏全球价值链产业链供应链大格局、破坏全球科技交流合作及产业技术进步、破坏国际经济秩序及多边合作机制。

“中国有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，消费增长潜力巨大。”中国食品土畜进出口商会会长曹德荣说，中国开放的大门越开越大，欢迎来自世界各国的高质量产品。美国多个农产品协会都反对美国政府升级贸易摩擦的做法，呼吁中美双方加强合作，实现互利共赢。

《 人民日报 》（ 2019年06月01日 02 版）

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