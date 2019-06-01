站在公道正义一边 坚决反制霸道行径

6月1日来了。中国政府从这一天开始对价值约600亿美元的美国商品提高关税，作为对美国将2000亿美元中国输美商品关税提高到25%举动的反击。这叫言出必行！

另一个“重磅”信息也传遍世界：根据相关法律法规，中国将建立“不可靠实体清单”制度。对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。

来而不往非礼也。针对美方不断将中国高技术企业列入出口管制“实体名单”，破坏中国产业链、供应链安全，中方当然不得不果断采取行动。根据中国《对外贸易法》的明确规定，任何国家或者地区在贸易方面对中国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施，中方都可对其采取相应措施。中国《反垄断法》《国家安全法》也为中方反击美方制裁提供了法律支持。显然，中国即将建立“不可靠实体清单”制度，有力反击美方霸道行径，这叫于法有据！

回顾迄今举行的11轮中美经贸高级别磋商，世人可以发现正是由于美方出尔反尔、极限施压，导致磋商进程遇挫。中国讲原则、守底线，不卑不亢、不矜不盈、不屈不挠，冷静应对来自美国发起的一轮又一轮攻势，挺得起腰杆，站得稳脚跟。当初美方表示愿意谈，中国拿出了最大诚意，认认真真投入磋商；如今美方闹着要打，中方从从容容应对，理智实施不得不采取的反制行动。

公道自在人心。美方一而再、再而三采取单边主义和保护主义行径，不计后果、横行霸道地蛮干，搅得世界不得安宁。国际社会普遍认为，中方所采取的应对措施，既是在维护自身的正当合法权益，也是在维护多边主义和全球自由贸易体制。

中国始终选择站在公道正义一边，顺应时代潮流。中国的发展壮大，是和平的福音、繁荣的机遇，而不是冲突的威胁，这早已是国际共识。马来西亚总理马哈蒂尔日前在东京演讲时公开告诫美方，不要期待自己总是处于科技领先的地位，各国需要通过对话的方式同强大的中国打交道；具有不同意识形态的国家必须和谐相处，美中之间的冲突只会导致“更大的破坏”。

的确，如果美方执迷不悟，他们就只能首先迎来“更大的破坏”。美国媒体日前报道称，美国贸易政策已经把美国农民逼到“命悬一线”的境地。美国一些政客翻云覆雨的“政策折腾”正逼着华尔街哭泣，经贸摩擦升级所驱动的利空信息，令美国股市市值近来已蒸发1万多亿美元。美国学者对1996至2014年间151个国家（包括34个发达国家）发生的贸易冲突进行研究，得出的结论是贸易保护主义对发达国家的冲击通常更大，美方一些政客想象中国将在贸易争端中损失更大，完全属于站不住脚的认知。

国际交往中，战略误判是一大忌。对美国而言，当前真正危险的并不是什么贸易逆差问题，而是认知赤字问题。美国一些政客该睁睁眼睛了，世界并不是他们脑子里的那个世界，中国更不是他们可以轻视的国家。

人们无法预期美国一些政客将继续朝错误的方向走多远，但可以明确的是，即便不得不“战”，中方也有足够的底气和实力、有坚定的决心和意志奉陪到底。胜利，终将属于公道正义的一方。

《 人民日报 》（ 2019年06月01日 02 版）

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