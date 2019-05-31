北京文化融合发展项目签约金额超80亿元

人民网讯 5月30日，以 “文化融合 创新发展” 为主题的第六届北京市文化融合发展项目合作推介会在北京举行。作为北京文博会的重要活动，今年推介项目，涵盖内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务等多个文化领域。68家企业、35个文化融合重点项目进行签约，签约总金额超过80亿元，创历史新高。

北京市文资办副主任董殿毅表示，去年以来，北京市立足全国文化中心定位，深入推进文化体制机制创新，不断提升发展质量和效益，推动文化产业持续稳定增长。一年来，北京市针对文化产业发展重点领域、关键环节的痛点难点问题，先后研究出台了《关于推进文化创意产业创新发展的意见》、《北京市促进文化科技融合发展的若干措施》等重要政策。

推介会上，相关单位领导、文化融合企业、金融机构负责人、业内专家学者及主流媒体共同探讨文化融合发展态势及项目合作模式。北京市文化投资发展集团旗下的北京京西文旅科技投资基金管理有限公司与阳光媒体集团所属的北京阳光新瑞文化发展有限公司在此次推介会上签署了战略合作协议。双方约定，将通过发挥各自资源优势，在文旅景区项目开发、青少年综合户外营地、实景演出、音乐节、休闲度假、电子竞技赛事推广等方面开展多维合作，共同打造国内文化旅游高端IP。

“基于文物数据高还原互动展示技术”项目，通过三维扫描得到文物的精准数据，然后使用专业的大型软件对三维数据进行整理、重构和贴图等工作，使文物三维信息得到逼真还原。“歌华有线全景电视应用”项目充分运用新兴“全景三维”技术，融合电视云平台强大的视频处理、传播能力与全景三维数据采集计算服务能力，通过“机顶盒 +遥控器”交互技术支持，可全方位、互动式地将真实场景在电视端还原展示，让观众享有身临其境般的服务感受和体验。王府井书店转型升级项目展示了王府井书店的新貌，将阅读文化与旅游、教育、体育、展览等融合，打造了多元文化业态融合的平台、功能复合的文化生活空间、全新的文化旅游目的地。这些项目体现了文化与科技、旅游、金融等多个领域的深度融合，在京交会和北京文博会期间精彩亮相。

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