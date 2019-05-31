中国特殊资产50人论坛共商特殊资产行业机遇与创新

国内金融宏观环境的变化以及信息技术的发展，为特殊资产行业带来新的机遇，同时市场也迫切需要探索资产处置模式的创新，以提高处置效率。5月30日，由中国社会科学院国家金融与发展实验室、特殊资产研究中心主办，以“中国特殊资产行业机遇与创新”为主题的中国特殊资产50人论坛举行首届论坛，围绕特殊资产的参与主体及行业趋势，深入探讨金融科技如何赋能特殊资产处置效率，树立行业信心，有效管控与化解金融风险。

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室李扬理事长在论坛开场致辞中指出，“在考量中国金融风险时，注意力不应只放在债务一端，还应关注资产端。这对于研究中国金融风险问题，尤为重要。”他说，“中国政府特别是地方政府的确负有较多的债务，但同时，它们还拥有更大规模的资产，因此，只有将负债和资产置于同一个框架内研究，我们才能对中国的金融风险作出准确判断。论坛的揭牌和启动，意味着我们开始研究中国的资产问题，这样，从负债到资产，形成一个完整的闭合，必将有助于全面观察和分析中国的金融风险，有助于推进中国的供给侧结构性改革，有助于提升中国金融的效率。”此外，开放包容的市场环境、现代金融科技工具的使用、有效的体制机制支撑，均有利于特殊资产行业公平竞争的市场形成，这将切实提高我国资产配置的效率，也真正有效的保护国有资产。

与会发言嘉宾表示，中国经济正在从依靠增量拉动，也就是从投资拉动向存量效率拉动的转变，而特殊资产行业正是实现这种存量效率提升的关键行业。特殊资产行业开放的趋势和格局已经出现雏形，开放格局下共享合作共赢将成为新形势下特殊资产行业发展的主基调和主旋律，金融科技将进一步的加速推进金融处置的数据化、信息化、场景化和智能化，特殊资产的经营模式将更多地围绕着科技赋能、开放平台和生态经营这三大主题。

中国特殊资产50人论坛是由国家高端智库中国社会科学院国家金融与发展实验室，联合银行、资产管理公司、特殊资产行业的领军企业共同发起的新型智库研究平台。旨在联合行业内的精英力量，致力搭建沟通交流平台，为政府决策、企业经营建言献策，为提高我国特殊资产处置效率、管控与化解金融风险、促进经济可持续发展做出积极贡献。

(责编：谭晓祺(实习生)、常红)