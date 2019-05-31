“院士大讲堂”领略纳米科技的奥秘

人民网讯 5月29日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办的“院士大讲堂”第三讲正式开讲，中国科学院院士赵宇亮以《纳米科技与智慧医疗》为题作报告。赵宇亮院士强调科技对于增强国力的重要性，更是民族兴旺的重要保障，同学们也纷纷表示今后要好好学习科学知识，将来为国家的科技进步贡献力量。

活动以播放国家纳米中心制作的科普微视频《神奇的纳米世界》作为开场。“纳米是什么”“纳米有多小”“纳米能做什么”“物质在纳米层面的特性”“石墨烯的应用价值”这些话题激发了学生们对于纳米科技的强烈兴趣。面对学生们强烈的好奇心，赵宇亮院士用通俗易懂的语言和生动精彩的表达形式，对于纳米科学的奥秘进行了深入的解读，内容涵盖纳米科技的起源、定义和几十年来的发展，并重点介绍了纳米科技在不同领域的运用，如在环保领域被用于治理水污染和治理空气污染，在新能源领域中被用于贮存氢能源，在宇航领域被用作太空电梯的建材，在医学领域被用于进行艾滋病诊断和治疗癌症，且开始逐步尝试使用纳米机器人对疾病进行治疗。赵院士还对纳米科技未来的发展进行展望，特别是纳米科技与机器人技术的结合，预测未来的主流机器人将是生物活体器官与纳米元器件相结合的纳米生物机器人。这些丰富多彩的内容把“小而美”的纳米科技全面地呈现在大家面前，让大家体会到纳米科技不仅在高精尖领域有着广泛的应用，还与人们日常生活息息相关，了解到纳米科技对人们生活产生的巨大影响，对于国家的社会经济发展所具有的的重大意义。

院士与青少年面对面环节中，为同学们分析问题并一一进行了解答, 学生们普及了中国纳米科技研究的前沿知识，传播了科学思想、科学方法和科学精神，唤醒了同学们热爱科学、崇尚科学的热情，引领现场师生走进科学的殿堂，感受科学的魅力。

赵宇亮院士现任国家纳米科学中心主任、中科院高能物理研究所研究员、高能物理所学术委员会委员等职务，获得过国家级奖项1项，省市级奖项3项，主持创建了我国第一个“纳米生物效应与安全性”实验室，使中国成为纳米毒理学领域最具影响力的国家之一。

(责编：刘晓琰(实习生)、常红)