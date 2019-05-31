“促进新形势下两岸和平发展”研讨会在里约举行

人民网里约热内卢5月30日电 （记者 陈效卫 张远南）由巴西中国和平统一促进会和里约中国和平统一促进会联合举办的“促进新形势下两岸和平发展”研讨会30日在巴西里约热内卢举行，会上，到访的中国和平统一促进会代表团与里约六大侨团代表、台胞、媒体代表等就新形势下两岸和平发展的新方向和新任务展开讨论。

中国和平统一促进会副秘书长宋为在致辞中肯定了巴西中国和平统一促进会和里约中国和平统一促进会在反独促统工作中做出的努力，期待里约侨界在维护祖国和平统一进程中做出新的更大的贡献。

中国驻里约副总领事陈晓玲认为，自1974年同中国建交以来，巴西的历届政府都奉行一个中国政策，相信巴西新一届政府也会恪守这一原则。中国政府也愿意同巴西政府一道共同努力，推动中巴关系更上新的台阶。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，应继续扩大两岸经济交流，促进两岸融合发展。在坚持一个中国原则的基础上，团结包括海外侨胞在内的一切积极力量，努力促进民间往来。

研讨会上，还发表了《新形势两岸和平发展宣言》，重申实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

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