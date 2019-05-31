“一带一路”中国—东盟产业合作圆桌会议在京召开

人民网北京5月31日电（记者 敬宜）5月31日，“一带一路”中国—东盟产业合作圆桌会议在北京召开。与会代表一致认为，加强中国与东盟产业合作，有利于双方开拓新市场、获得新商机，推动共建“一带一路”向更高质量发展。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中介绍说，2018年，中国—东盟经贸合作保持强劲势头，双方贸易额达5878.7亿美元。截止2018年底，中国与东盟双向累计投资额达2057.1亿美元，双向投资存量近15年间增长了22倍。中国—东盟加强产业合作，是双方实现互利共赢的必然选择，是共同应对世界经济不稳定性、实现区域合作发展的重大举措。

缅甸驻华大使帝林翁高度赞赏第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成的一系列合作协议、重要措施和实际成果。“中国是缅甸第一大贸易伙伴，也是东盟连续10年来最大的贸易伙伴。未来，缅甸将在共建‘一带一路’框架下继续加强中缅经济走廊建设，推动中国—东盟产业合作，并通过产业合作带动投资、贸易取得新发展。”

北新集团建材股份有限公司董事长王兵认为，产业合作将有利于中国企业走进东盟，促进双方企业优势互补。他表示，希望能将中国发展绿色建筑的经验带到东盟国家，为东盟国家建设更多节能环保建筑，提升当地工业的绿色水平和当地居民的居住质量，为他们带来更多实实在在的利益。

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