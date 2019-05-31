社评：建立不可靠实体清单制度传递两大信号

中国商务部星期五宣布，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单制度，不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将被列入不可靠实体清单。商务部还表示，具体措施将于近期公布。

美国不久前将华为列入实体名单，并放风威胁将把更多中国高科技企业列入该名单，有一些美国企业参与了对中国企业的技术断供和封锁。中国建立不可靠实体清单制度，就是在这一背景下出台的。

在我们看来，这一行动传递出两大信号。一是中方决不会屈服于美方的压力，而且我们不会被动地承受美方的各种打压，而会采取积极的反制行动。

设立不可靠实体清单制度表明，中国正在这场对美博弈中加紧完善法律法规体系，使得今后的斗争更加有法可依，也对美方对中国企业开展打压实施可能面临重大风险进行提前预警。

因此这一行动既有强烈的现实意义，也是中国的一项长远建设。不可靠实体清单制度的威慑力将形成保护中国企业的一道屏障。

中国将坚定遵守对外开放的各项承诺，致力于不断方便外国企业来华开展事业，保护它们的利益。中国不会歧视外国企业，不会削弱对外开放的大环境。建立不可靠实体清单制度将有利于规则的进一步清晰，让外国企业与中国市场的关系更加确定。这是中国最新行动传递的另一重大信号。

中国不会对美国的蛮横要求做无原则退让，该反击时一定会反击。但贸易战不仅不会影响中国对外国企业的欢迎，我们对美国企业也将继续秉持相同的市场开放态度。这既是中国的现行政策，也是中国全社会的基本共识。这个国家保持着应有的定力，既没有想逃跑的慌乱，也没有要蛮干的冲动。

坚决和冷静在中国人看来是意志这枚硬币的两面。美国近来总说各种大话，宣扬高关税已经给中国带来“毁灭性影响”，外国企业正在逃离中国等等。中国的回答就是平静地释放可能限制对美出口稀土的信号，以及宣布设立不可靠实体清单。中国的欣欣向荣岂是美国加征关税就能摧毁的，华盛顿的轻狂有时不值一评。

中国做好了与美开展经贸斗争持久战的准备。与去年贸易战刚开始时相比，今天的中国公众更加支持对美采取强硬反制。因为一年多以前很多中国人不太清楚华盛顿到底要对中国做什么，认为中国可以通过加大改革开放力度化解中美矛盾的人很多。时至今日，越来越多的中国人已经相信，华盛顿少数精英的真实目的是要摧垮中国发展能力，而且他们劫持了当下的美国对华政策。

爱好和平发展的中国人民决不希望恶化中美关系，也没有人愿意与美国进入一场旷日持久的经贸战争。然而面对美方的嚣张气焰，中国人深谙没有坚决斗争就不会有平等谈判的道理。所以为了维护中国发展的权利，也为了给这一发展争取长远的公平公正国际环境，中国社会今天对贸易战的态度是：既来之则安之，对美方奉陪到底。

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