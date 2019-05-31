商务部新闻发言人就中国将建立“不可靠实体清单”制度答记者问

新华社北京5月31日电 商务部新闻发言人31日就中国将建立“不可靠实体清单”制度答记者问。
问：中国政府出台“不可靠实体清单”制度，出于什么考虑？
答：当前，世界经济发展不确定、不稳定因素增多，单边主义、贸易保护主义抬头，多边贸易体制面临严峻挑战，正常的国际经贸活动受到负面干扰。一些外国实体出于非商业目的，违背正常的市场规则和契约精神，对中国企业采取封锁、断供和其他歧视性措施，损害中国企业的正当权益，危害中国国家安全和利益，也给全球产业链、供应链安全带来威胁，对全球经济造成负面冲击，对相关企业和消费者的利益造成损害。
为维护国际经贸规则和多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，维护中国国家安全、社会公共利益和企业合法权益，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度。
问：中国建立“不可靠实体清单”制度依据是什么？
答：依据中华人民共和国《对外贸易法》《反垄断法》《国家安全法》等有关法律法规，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度，将那些基于非商业目的对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入其中。
问：中国会对列入该清单的组织或个人采取什么措施？
答：对于列入“不可靠实体清单”的外国法人、其他组织或个人，将采取必要的措施。具体措施将于近期公布。
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