特朗普称中国正成为虚弱的国家 外交部：真正的底气不来自于谎言和幻觉

人民网北京5月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，马来西亚总理马哈蒂尔出席第25届“亚洲的未来”国际交流会议期间表示，我们应摒弃意识形态差异，和各国建立友好关系、寻求合作。现在的中国越来越开放，东西方文化和政治体制应相互借鉴和促进。中方有何评论？

答：昨天，我的同事已经就马哈蒂尔总理在同一场合关于美西方不应打压中国华为公司的公正言论作出了积极回应。对于你刚才提到的马哈蒂尔总理表达的关于文明对话的观点，我们再次表示高度肯定与赞赏。我们也奉劝那些鼓吹所谓“文明优越论”和“文明冲突论”的人，多听一听这位90多岁高龄的资深政治家的忠告。

当前单边主义和保护主义持续蔓延，国际秩序和多边贸易体制遭受严重冲击，在此情况下，各国摒弃意识形态偏见、加强交流合作、携手应对挑战显得尤为重要。前不久在北京举行的亚洲文明对话大会期间，与会的各国都强调，不同国家、民族和文明间应坚持相互尊重、平等相待、开放包容、互学互鉴。中方愿与包括马来西亚在内的世界各国一道，秉持上述精神，坚定捍卫多边主义，维护当前国际秩序，为促进世界和平与发展肩负起我们应有的责任与担当。

另外，今天恰逢中国和马来西亚建交45周年，中马两国领导人已互致贺电。马来西亚是中国的友好近邻和重要合作伙伴，中方一贯高度重视中马关系。我们愿以两国建交45周年为契机，同马方继续增进互信、深化合作，为中马全面战略伙伴关系注入新内涵，为地区和世界的和平与发展注入更多正能量。

问：王岐山副主席近期对巴基斯坦进行了非常成功的访问。其间，他会见了巴基斯坦总理伊姆兰·汗，启动了中巴经济走廊框架下包括华为技术支持中心在内的4个大型合作项目，还签署了经济、社会等领域的合作协议。中方对此有何评论？

答：的确，正如你所说，王岐山副主席对巴基斯坦的访问取得了圆满成功。

访问期间，王岐山副主席同阿尔维总统、伊姆兰·汗总理分别举行了会见、会谈，就两国关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见。双方一致同意将深化高层交往，加强战略沟通，推动中巴经济走廊建设和各领域务实合作，促进人文交流合作，密切在国际和地区事务中的协调与合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系不断向前发展。

两国领导人共同见证了中巴农业、海关、救灾等领域双边合作文件的签署。王副主席还会见了旁遮普省省督萨瓦尔和首席部长布兹达尔。王副主席此访进一步巩固了中巴友好和互信，促进了两国关系良好发展势头，有助于打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

问：据报道，今天，特朗普总统宣布因移民问题对墨西哥产品加征关税，此前双方就修订《北美自由贸易协定》进行了谈判。中方对此有何评论？这是否会影响中美经贸磋商？

答：这个问题似乎更应该去问美国和墨西哥方面，特别是墨西哥方面，问问他们的感受是什么样的。

我这里想说的是，美方一而再、再而三的采取贸易霸凌行径，受害者不仅仅是中国一家。我们一再强调，面对美方的单边主义和保护主义行径，中方目前采取的措施既是在维护自身的正当合法权益，也是在维护多边主义和全球自由贸易体制。

问：据报道，昨天，美国副总统彭斯与加拿大总理特鲁多再次呼吁中方释放被逮捕的两名加拿大人。彭斯副总统称，如果特朗普总统在G20大阪峰会期间与习主席会见，将讨论这一问题。中方对此有何评论？

答：关于康明凯和迈克尔被依法逮捕案，我们已多次阐明立场、介绍情况，我不再重复。我这里只提醒一句，我们希望加方认清为美国火中取栗的后果，及早采取行动纠正错误，不要让自己受到的伤害越来越大。

至于你问到中美元首在G20大阪峰会期间会晤，我能告诉你的是，中美元首一直通过各种方式保持着联系，关于你问到的具体会晤，我目前没有可以提供的情况。

问：据报道，东京都政府刚刚发消息称，在日本出生的大熊猫香香本来下个月要回中国，现将继续留在东京至明年底。请问中国外交部是否了解此事？对此有何评论？

答：我是刚刚从你这儿得到这个消息的。我想这对日本人民来说应该是个好消息吧。（记者笑）

问：第一，加拿大总理特鲁多跟美国副总统彭斯在会见时提及华为问题。彭斯称，中国政府会通过华为设备收集外国的数据，因此，他认为华为存在潜在风险。你对此有何评论？第二，昨天，英国和加拿大方面发表联合声明，再次对香港特区政府修订《逃犯条例》表达忧虑。你对此有何回应？中方是否收到外国领事官员或外交代表对修例表达的忧虑或支持？

答：你的重点似乎是第二个问题，我就先回答你的第二个问题。

我们多次重申,香港特区修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》，既是为了解决现实个案，也是为了堵塞法律漏洞，目的是共同打击犯罪，维护法治，避免香港成为避罪天堂。中国中央政府完全支持香港特别行政区政府修订相关条例，这一立场是十分清晰的。

我要再次强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。我们要求有关方面客观公正看待香港特区政府依法修例，尊重特区正常的立法进程，停止以各种形式干预香港内部事务。

关于第一个问题，我们的立场非常清楚。我们一再强调，美国动用国家力量，开动整个国家机器来打压一家中国的民营企业，很不光彩，也很不道德。迄今为止，美方没有拿出任何证据，来证明华为的产品或者服务存在安全风险，一切所谓的罪名都只是莫须有。我们希望美方能够停止这种错误做法，这与他们的大国身份和地位根本就不相称。

问：昨天，中方宣布了习近平主席将访问俄罗斯的消息。统计结果显示，两个月内习主席与普京总统会面了两次。有分析认为，这是因为在中美经贸摩擦背景下，中国想抱团取暖、搬救兵。你怎么看这种解读？

答：你有没有统计过，在中美经贸摩擦发生前，中俄元首之间是不是也有如此频繁的会晤？我可以告诉你，一直是这样的。

中俄作为全面战略协作伙伴，一直保持着密切的高层交往。两国元首有年度互访安排，而且有在多边会议期间会面的惯例。所以，两国元首一年内多次会面，就双边关系以及共同关心的国际和地区问题协调立场是非常正常的。

中俄作为联合国安理会常任理事国，在当前形势下加强协调合作，对维护多边主义、捍卫国际正义发挥着积极作用，得到了国际社会的普遍欢迎和支持，因为这也是对单边主义和保护主义的抵制和对冲。

问：30日，美国总统特朗普称，美方在对华经贸问题上处理的很好。中国很想与美达成经贸协议。我们此前已达成协议，但中方破坏了协议。美对华进口产品加征的关税正对中国造成破坏性影响，促使在华制造商离开中国前往越南等其他亚洲国家。中国正成为一个非常虚弱的国家。中方对此有何评论？

答：美方说这种谎言已经不是一次两次了，每次中方都及时地予以揭穿。但美方似乎很执着，甚至很执迷，依然在不断地重复这些谎言。他们似乎相信，说的越多，信的人就越多；说的越多，底气就越足。

这里我要正告美方，还是那句话，不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。真正的底气不是来自于反复重复的谎言和谬论，或者自我编织的某种幻觉，而是来自于顺应时代潮流，来自于赢得人心向背。

美方当前采取的单边主义和保护主义行径遭到了美国国内民众的强烈反对，也激起了国际社会的广泛批评。我们希望美方能够认清形势，早日悬崖勒马，回归正轨。

(责编：贾文婷、杨牧)