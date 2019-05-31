加州法案重新定义“短期工作” 合同工恐受影响

据美国中文网报道，美国加州议会日前通过了一项重新定义“短期工作”的立法，如果该法案在参议院获得通过并由州长签署，可能会对加州的就业前景产生巨大影响。

报道称，成千上万的独立合同工，从Uber和Lyft司机员工到美甲师，都可能成为AB5法案中定义的“雇员”。法院判决和法案都适用于一个称为ABC的标准化测试，以确定工人是否符合法案中的“雇员”定义。

而要成为一个真正的独立合同工，工人必须摆脱公司的控制，做非公司核心业务的工作，并在该行业中拥有独立的业务。

该法案的起草者、女议员冈萨雷斯说，公司经常将工人归类为独立合同工，以制定有关最低工资、加班费、工人补偿、残疾和其他福利的法律。AB5法案“将给加州商业、工人和纳税人带来确定性，”冈萨雷斯说。

“这对加州工人来说是一个巨大的胜利，”加州劳工联合会发言人史密斯说。有组织的劳工强烈支持该法案，该法案有可能创建可以成为工会成员的新类别。“这设置了一项标准，使加州工人能够获得成功并享受所有工人应该拥有的基本保护。”

但许多大大小小的企业表示，这项法案会对他们造成打击，一些独立的合同工也表示他们害怕失去对他们生活至关重要的灵活性。

该法案的许多支持者也表示，他们认为在参议院投票之前需要进行修改，特别是豁免更多的专业和行业以及小企业。

到目前为止，该法案豁免医生、牙医、律师、建筑师、会计师、工程师、保险代理人、投资顾问、直销商、房地产经纪人、在沙龙租用摊位的发型师和理发师，以及拥有高等学位的营销人员和人力资源专业人士。

但加州商会和I'm Independent企业联盟寻求进一步豁免的详细清单，包括短期项目、企业之间一对一的合同以及想要控制自己时间表的人，例如Uber和Lyft司机、报纸经销商、出租车司机、卡车司机、顾问、旅行社中介、餐饮服务商、自由撰稿人、平面设计师等。

虽然至少有200万加州人作为独立合同工工作，但很多人都把注意力集中在Uber和Lyft司机身上。许多司机及其公司表示，他们害怕失去灵活性。

虽然Lyft公司说AB5法案“将迫使司机进行轮班工作，终结司机目前对自己时间表的掌控，”该立法的支持者表示不同意。

如果该法案成为法律，那么如何把工人重新分类还是未知。许多短期合同工同意通过仲裁处理纠纷，但这样他们就无法提起集体诉讼。加州的相关机构，如劳工专员办公室，可能需要介入。

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)