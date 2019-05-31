专访：中德关系超越双边范畴 双方合作效应显著——访中国驻德国大使吴恳

“中德关系早已超出双边范畴。如今中德务实合作的效应不是简单的一加一等于二，而是远远大于二。”中国驻德国大使吴恳日前接受新华社记者专访时表示。

吴恳表示，应德国联邦政府邀请，国家副主席王岐山对德国进行访问。中德双方将就两国关系、各领域合作和中欧关系等深入交换意见，着眼国际形势发展变化进一步提升中德合作的全球和战略意涵，希望通过增进务实和互信合作为地区和世界注入更多正能量和稳定因素。此访对推动中德和中欧关系在新时期和新形势下行稳致远具有十分重要的意义。

吴恳说，2019年是中德建立全方位战略伙伴关系5周年。中德关系在高水平上持续向前发展，达到了前所未有的深度和广度，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。

吴恳表示，相信中德关系当前呈现出的几个突出特点将得以长久保持和发展。

一是高层交往提升“引领性”。近年来，中德两国领导人互访频繁，不断达成新的广泛共识，为新时期中德关系发展指明了方向。两国间70多个对话合作机制将日益增强双方政治互信、增进彼此理解和支持。

二是互利共赢凸显“开放性”。据德国联邦统计局公布的数据，2018年中德双边贸易额近2000亿欧元，德国连续43年保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位，中国连续第三年成为德国全球最大贸易伙伴。两国在数字化、新能源汽车、人工智能、自动驾驶等新兴领域加强互利合作的潜力将不断释放，创新合作已成为中德合作新引擎。

三是拉近民心彰显“紧密性”。德国目前有19家孔子学院和6家孔子课堂，开设汉语教学的中小学超过300所。目前，超过6万名中国学生在德国学习，超过8000名德国学生在华学习。2018年，约150万中国游客到德国旅游，每周往返于中德之间的直航航班约100架次，两国民间往来达到前所未有的紧密程度。

四是超越双边打造“示范性”。中德两国应超越意识形态差异，加强在中欧层面以及在联合国、二十国集团等国际组织和多边框架内的协调和配合，共同维护多边贸易体系，旗帜鲜明地反对保护主义和单边主义，维护贸易和投资自由化、便利化，在维护应对气候变化的《巴黎协定》等领域继续合作。

吴恳表示，中德“一带一路”合作起步早、合作实、前景好。德国是亚投行创始成员国和最大的域外出资国；不久前，德国企业同中方签署了在共建“一带一路”框架下加强合作的谅解备忘录；目前，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，杜伊斯堡、汉堡等德国城市受益良多。这些成功故事进一步激发了德国社会各界参与“一带一路”建设的热情。

吴恳说，德国总理默克尔不久前表示，中国对汉堡港的发展起到显著作用，可以汉堡为例，讨论如何更好地落实“一带一路”倡议。吴恳表示，中国将积极推动中德在“一带一路”沿线地区开展第三方市场合作，把两国经济互补优势同当地发展需求结合起来，实现互利多赢。（新华社记者张远）

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