加拿大运走堆放在菲律宾长达6年的垃圾

5月31日清晨，一艘加拿大政府派遣的货船将6年前堆放在菲律宾的69箱垃圾运出菲北部苏比克湾自由港，菲加两国持续一个半月的“垃圾处理风波”暂告一段落。

负责管理苏比克湾自由港的苏比克湾管理局31日发表声明说，在加拿大驻菲大使馆、菲律宾外交部以及苏比克湾管理局三方的共同见证下，这批已经过消毒处理并封箱的垃圾自30日21时开始装船，31日凌晨3时许完成装船。随后不久，这艘载有69个集装箱垃圾的货船起锚驶离港口。

据了解，这艘货船将在海上航行20多天后抵达加拿大温哥华。这批垃圾的装船、运输以及事后处理费用都将由加拿大方面承担。

货船驶离数小时后，菲律宾外交部长洛钦在个人社交媒体账号上表示，此前召回的菲律宾驻加外交官现在可以返回加拿大继续工作。

2013年至2014年间，一家加拿大公司向菲律宾出口了103个集装箱的垃圾，集装箱外贴有可回收塑料的标签。菲律宾在处理了其中34个集装箱的垃圾后，海关检查发现剩余69个集装箱中只有少量可回收塑料，其余大部分为电子产品垃圾和厨余垃圾等。菲方指责加拿大违反《巴塞尔公约》，一再敦促对方运回这批垃圾。

菲律宾与加拿大近年来数次协商并成立联合小组，但垃圾处理问题一直悬而未决。今年4月，菲总统杜特尔特强烈敦促加拿大尽快运回垃圾，并设定5月15日为最后期限。由于加拿大未能按期运回垃圾，菲律宾外交部5月16日宣布召回包括大使在内的多名菲驻加拿大外交官，菲方26日又下令暂停所有公务人员访加。（记者郑昕 夏鹏）

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)