辛识平：美式霸凌只会让世界越来越痛

“每拿掉一条线，就会有32个家庭断网”，美国政府的华为禁令可能导致美部分乡村地区通信不畅。此前，美国农民、消费者和一些企业已经感受到经贸摩擦带来的寒意。我国商务部新闻发言人就此指出，美方的贸易霸凌做法，最终损害的是美国自身，买单的是美国的消费者和企业。

在美国民众的真实感受面前，一些政客声称的“贸易战很好，而且很容易赢”显得日益窘迫。实际上，更大的麻烦还在后面。美方挑起的经贸摩擦带来的痛感具有一定滞后性，美式霸凌导致的伤害会越来越深。

加征关税带来的成本会逐渐上升，让美国消费者越来越感到“压力山大”。此前的加税商品虽然涵盖广泛，但都是经过美方精挑细选的，再加上清单项目多半涉及商品贸易，很少涉及服务贸易，对美国民众花费较大的房产、教育、医疗等不会产生直接影响，所以感受暂时还不那么强烈。

但正如美国一些智库的研究所显示的，如果美方的措施持续下去，会导致美国的GDP增速下滑、就业和投资减少、国内物价上升，美国商品在海外的竞争力下降。各种不利因素叠加起来，因加征关税上涨的成本将通过层层传导，最终一股脑压到美国老百姓身上。纽约联储经济学家最近的预测表明，美方加征关税措施将使每个美国家庭每年平均损失831美元。

经贸摩擦带来的一些负面效应具有隐蔽性，甚至经过美化包装变成了所谓“政绩”，让一些人沉浸在“开战一时爽”的幻觉中，然而实际上却是经不起推敲的花架子。

加征关税人为抬高了美国国内部分行业的竞争壁垒，一定程度上刺激了消费、促进了一些行业的投资，增加了一点就业。但是，这些新增就业与减少的岗位之间，好似拆东墙补西墙，更具讽刺意味的是，很多新增岗位其实代价高昂。以今年1月份向洗衣机加征关税为例，该政策在美国创造了1800个新岗位，但是消费者们为此要多支付将近15亿美元，算起来每个岗位成本80多万美元。美国媒体就此感慨，以这种方式提升就业率真是又贵又不合算。

尤其值得警惕的是，美式霸凌践踏国际规则，冲击全球产业链和供应链，这种“内伤”的发作有一个过程，但其伤害无疑是痛入骨髓而持久的。横行霸道的美方，如同闯入瓷器店的野牛，蛮横奔突，不管不顾，为了满足一己私利不择手段。一旦国际经贸秩序的根基被彻底破坏，原本艰难复苏的世界经济将遭受沉重打击，更会造成全球经济活动陷入动荡混乱，损害各国长远发展利益。美国硅谷知名天使投资人史蒂夫·霍夫曼发出警告：贸易战不仅是我们的问题，它将波及世界上每一个国家。

相对滞后的痛感，终归还是痛感，晚到不等于不到。随着时间推移，美方不断重复的“一招不行再换一招”必将一再失灵，走入死胡同。霸凌的套路，再怎么花样百出，终归是损人害己的昏招邪路。（辛识平）

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