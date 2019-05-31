专访：美国挑起经贸摩擦是为转移内部问题——访德国基尔世界经济研究所所长费尔贝迈尔

德国基尔世界经济研究所所长加布里埃尔·费尔贝迈尔日前接受新华社记者专访时表示，对于内部出现的问题，美国没有从内部寻求解决方案，反而对外挑起美中经贸摩擦，而经贸摩擦必将冲击世界贸易体系。

德国基尔世界经济研究所是德国政治经济决策的重要咨询机构，具有广泛影响力。对于美国挑起经贸摩擦的原因，费尔贝迈尔说：“美国内部出现了严重的问题，美国今后在世界上的角色也将会发生改变。但美国人并没有从内部寻求问题的解决方案，而是希望向外部转移。”

经济学家普遍认为，美国所面临的贸易逆差等一系列问题，并非由中美双边贸易造成，而是美国国内经济结构性失衡的结果。

在谈到中美经贸摩擦对全球经济和德国经济的影响时，费尔贝迈尔说，中美经贸摩擦令整个世界贸易体系都受到冲击，并且中美都是德国重要的出口市场，德国企业担心销售额将受到冲击。

费尔贝迈尔解释说，一些人乐观地认为中国提高对美国产品关税，这样就会使德国商品更有吸引力，美国企业空出的份额可以由德国或者欧洲企业来填补。但问题在于，中美经贸摩擦对世界贸易体系造成不良影响，带来的不确定性会让德国企业最终受损。

德国经济对出口依赖度较高。去年以来，受国际贸易紧张局势、英国“脱欧”等不确定因素影响，德国出口已经出现明显下滑。德国联邦统计局数据显示，2018年德国外贸顺差2278亿欧元，比前一年减少8.1%。2019年前2个月，外贸顺差继续同比减少8.2%，至325亿欧元。

贸易紧张局势也已给德国经济带来冲击。德国联邦统计局公布的数据显示，2019年德国一季度国内生产总值环比仅增长0.4%。德国伊弗经济研究所公布的数据显示，5月份德国商业景气指数降至4年多来最低点。

费尔贝迈尔说，中美之间的问题不仅仅是贸易问题，而是关系到21世纪世界经济规则的问题。

对于中美经贸摩擦前景，费尔贝迈尔说：“中国不会停止发展的脚步。”虽然中国的这种发展会让美国感到不适，但他希望中美两国可以达成一种“情况不再继续恶化”的状态。（记者朱晟）

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