美国对墨西哥加征关税 施压非法移民问题

美国总统特朗普30日宣布，美国将于今年6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。墨西哥政府当天回应说，若美方加征关税措施生效，墨方将以“强硬方式”回击。

白宫在一份声明中称，墨西哥在同美国合作遏止非法入境活动上表现“消极”，导致非法移民大规模进入美国，这对美国国家安全和经济构成威胁。

声明说，如果墨西哥通过有效措施缓解“非法移民危机”，美国将考虑取消加征的关税。但如果“危机”持续，加征的关税将从7月1日起提高至10%，并在之后数月内逐步提升至25%。如果墨西哥不能大规模阻止经过该国进入美国的非法入境者，25%的关税将永久有效。

墨西哥外交部副部长塞亚德当天表示，美国威胁对墨西哥加征关税的行为“非常极端”，若关税措施生效，墨西哥将采取反制措施，这将可能导致两国间爆发贸易战。

据美国贸易代表办公室统计，2018年，美国同墨西哥商品贸易总额达6115亿美元，其中美国从墨西哥进口商品额为3465亿美元。

美国、墨西哥和加拿大目前正在推进旨在替代北美自由贸易协定的“美国-墨西哥-加拿大协定”全面生效。分析人士认为，美国此次用加征关税向墨西哥施压或将令这一过程的不确定性增大。（记者孙丁 刘阳；参与记者：吴昊）

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