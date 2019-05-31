香格里拉对话会聚焦地区安全

第18届香格里拉对话会定于5月31日至6月2日在新加坡举行。本届对话会聚焦地区安全等热点议题，包括中方代表在内的多国军事和安全部门代表与会。

商讨地区热点

根据主办方发布的日程，对话会期间，各国代表将就亚太地区安全局势、朝鲜半岛局势、变化中的亚洲安全秩序、管控冲突、保障地区局势稳定等议题举行全体会议和分论坛讨论。预计各国代表还将举行双边与多边会晤。

主办对话会的英国国际战略研究所亚洲执行董事蒂姆·赫胥黎说，每年香格里拉对话会都会聚焦亚太安全的重大议题，今年也不例外。在具体议题上，朝鲜半岛局势一直是关注焦点。

马来西亚国立大学国际关系与战略研究高级讲师胡秋坪说，今年2月朝美领导人在越南河内的第二次会晤并未如预期那样达成协议，美国政府态度的反复和不确定性导致双方无法迈出下一步，而这种停滞可能影响到半岛和解进程。

尽管如此，赫胥黎认为，现阶段半岛局势较之一年半前还是有了很大改善，朝鲜和美国、韩国之间有了直接沟通渠道。而分析人士认为，香格里拉对话会如能推动就半岛问题展开讨论将有积极意义。

期待中方阐述

中国国防部新闻发言人5月30日说，国务委员兼国防部长魏凤和将应邀出席第18届香格里拉对话会。在此期间，魏凤和将就“中国与国际安全合作”议题作大会发言，并会见多国代表团团长，就广泛议题进行交流。

赫胥黎告诉新华社记者，作为香格里拉对话会主办方，国际战略研究所和其他与会方对本次中方参会有很高期待，希望看到中方发表重要阐述并与各方展开讨论。

新加坡国防部长黄永宏此前对媒体表示，中方代表出席本届对话会，展现了一个自信的中国和中国军队愿与地区和世界各国互动的愿望。他期待中方代表在大会期间的发言。

新加坡国际事务研究所高级研究学者胡逸山表示，期待在对话会上听到中方阐述如何继续为区域和平稳定作出贡献的主张。

持续关注反恐

与去年相比，今年的香格里拉对话会并没有安排专门议程讨论恐怖主义和反恐。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江认为，反恐是对话会持续关注议题，虽然今年没有列入专门议程，但还是会涉及。

李明江表示，随着极端组织“伊斯兰国”被击溃，现阶段反恐形势没有前几年那么严峻，但不久前发生在斯里兰卡的恐怖袭击也为东南亚国家敲响了警钟。

赫胥黎说，在新西兰和斯里兰卡的袭击事件发生后，预计与会者对反恐议题的关注度会提升，不少代表将会在对话会上提及最新的恐怖主义威胁，呼吁加强区域和国际反恐合作。（执笔记者：林昊；参与记者：赵青、袁梦晨、李晓渝、王丽丽、莫华英）

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