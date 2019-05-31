俄外交部驳斥美国关于俄罗斯可能正在进行核试验的指责

俄罗斯外交部30日在其网站发表声明，驳斥美国有关俄罗斯可能正在进行核试验的指责。俄外交部称，美方指责属于挑衅行为，此类指责毫无根据，美方试图通过此举再次抹黑俄罗斯。

声明称，美国有关俄罗斯可能正在进行低当量核武器试验的指责是粗暴的挑衅行为。每当美国决定退出某个国际条约或被发现违反某个国际条约的时候，美国便会采取类似手段。美国指责俄罗斯进行核试验的目的显而易见，那就是试图以此转移国际社会对美国拒绝批准《全面禁止核试验条约》的注意力。也不能排除美国这样做是企图以此为借口恢复核试验。

美国国防情报局局长罗伯特·阿什利29日声称，俄罗斯可能正在进行低当量的核武器试验，这违反了《全面禁止核试验条约》。

《全面禁止核试验条约》1996年在联合国大会获得通过，并于当年9月开放签署，因仍未得到一些国家的签署或批准，条约至今未正式生效。俄罗斯签署并批准了《全面禁止核试验条约》。美国虽然签约，但1999年因为共和党反对没有获得国会参议院批准。现任美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿尤其反对美国批准该条约，理由包括条约无法执行、侵犯美国主权。（记者张骁）

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