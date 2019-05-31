美国进行美墨加新贸易协定批准程序 欲加快国会表决

据“中央社”报道，美国政府5月30日采取程序性行动，意在加快国会在新的北美贸易协议上的表决。然而，联邦众议院议长佩洛西认为此举稍嫌过早，需要更多时间审核协议内容。

据报道，美国贸易代表莱特希泽将行政行动声明草案送交国会领袖，让白宫得以于30天后将协议文本送交国会表决。加拿大和墨西哥领袖30日同样将贸易协议送交各自的国会。

报道称，控制美国联邦参议院的共和党人，一向寻求于国会8月休会前就“美国-墨西哥-加拿大协议”(USMCA)进行表决，一来避开辩论，二来他们看准2019年秋季2020总统大选选战将趋于白热化。

这使得立法时间所剩不多，而佩洛西率领的民主党议员力求改善协议中有关劳工和环境标准的执行力。据悉，贸易立法的时间表由佩洛西掌控。佩洛西批评称，选在这个时间点送交声明草案“并非正向的一步”，且显示出“并不充分了解……通过贸易协议所需的政策和程序”。

佩洛西补充说，她的民主党同僚走在通过美墨加贸易协议的道路上，“但这条道路的尽头，必须是一份替美国劳工和农民带来正面结果的协议”。她表示，特朗普过早推动国会批准协议，“我们与美国贸易代表莱特希泽之间的工作尚未完成，确保美墨加贸易协议有益于美国劳工和农民”。

美墨加贸易协议内文2018年10月即发表，要用来取代现行的“北美自由贸易协议”(NAFTA)。部分民主党议员要求，加强协议中新的劳工和环境标准条款，目前不清楚美墨加贸易协议的执行立法情况是否能达成这方面要求。

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)