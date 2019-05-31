卡塔尔首相将赴沙特出席多场峰会 牵动伊朗

卡塔尔外交部29日宣布，首相兼内政大臣谢赫阿卜杜拉·本·纳赛尔·本·哈利法·阿勒萨尼将赴沙特阿拉伯麦加出席定于30日分别召开的海湾阿拉伯国家合作委员会特别峰会、阿拉伯国家联盟特别峰会以及次日举行的伊斯兰合作组织外长会议。

断绝外交关系风波爆发将近两年来，这是卡塔尔与沙特等国高级官员首次公开接触。

【首次接触】

卡塔尔外交部发言人卢勒娃·哈提尔29日宣布，卡塔尔埃米尔、即国家元首谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼决定指派首相阿卜杜拉“赴麦加出席三场峰会”。哈提尔说，卡塔尔始终“积极主动参与阿拉伯、伊斯兰和国际事务……顾及海湾地区更大利益”。

卡塔尔半岛电视台报道，阿卜杜拉30日将与包括断交国沙特、阿拉伯联合酋长国、巴林在内的多国高级官员会晤。

沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹18日邀请塔米姆赴麦加出席峰会。卡塔尔外交部说，塔米姆收到海合会替萨勒曼转交的邀请函。法新社报道，这是两国2017年断交以来领导人首次公开接触。

卡塔尔2018年12月仅派外交国务大臣至沙特首都利雅得出席第39届海合会首脑会议，今年1月1日正式退出沙特主导的石油输出国组织。美国多次斡旋两国恢复外交关系，没有成功。

沙特、阿联酋、巴林和埃及2017年6月以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由与卡塔尔断交，施行制裁和封锁。卡塔尔否认上述指认，拒绝依照沙特等国要求“降级”与伊朗的关系。

伊朗派低级别官员出席定于31日召开的伊斯兰合作组织外长会议。卡塔尔外交部没有提及首相阿卜杜拉在麦加期间是否会与伊朗官员单独会面。

【牵动伊朗】

以美国与伊朗紧张对峙为背景，海合会、阿盟峰会被视为地区国家为预防“擦枪走火”而采取的紧急行动。

除美伊关系，与会各方将讨论阿联酋海域商业船只遭“蓄意破坏”事件。正在阿联酋访问的美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿29日说，“几乎确定”破坏商船的水雷出自伊朗。他没有提供证据。伊朗指认博尔顿这一说法“可笑”。

英国伦敦国王学院助理教授安德烈亚·克里格认为，沙特国王亲自向卡塔尔埃米尔传递“破冰”信号，“言外之意”是让卡方参与消除伊朗和也门胡塞武装对海湾地区构成的“威胁”。

在克里格看来，尽管卡塔尔能领会沙特的意图，但国家元首不可能赴会，缘由是沙特自断交以来没有作出让步。

沙特等国与卡塔尔断交以后，中断与后者贸易、禁止卡方飞机使用领空、船只停靠港口，封锁卡塔尔与沙特唯一陆地边界。土耳其和伊朗成为卡塔尔进口物资的主要来源国。伊朗向卡塔尔提供物资援助。

卡塔尔和沙特是美国在海湾的重要盟友。位于卡塔尔西南部的乌代德基地是美国在中东地区规模最大的空军基地。美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉29日告诉媒体记者，美军将向卡塔尔和沙特增派总计大约900人的部队，以应对“可信”的伊朗威胁。（赵曼君）（新华社专特稿）

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