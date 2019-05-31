巴布亚新几内亚新总理上任 欲新修资源开发法律

南太平洋岛国巴布亚新几内亚前财政部长詹姆斯·马拉佩30日当选新一任总理。他告诉议会和媒体记者，不打算撕毁前总理彼得·奥尼尔任内与外国企业签订的能源开发合约，前提是合约“完全符合”现行法规。

巴新议会当天以101票支持、8票反对的表决结果选举马拉佩为新总理，取代前一天正式辞职的奥尼尔。

奥尼尔2011年起连任8年总理，最近半年因能源政策等争议遭受反对党攻讦。部分执政党成员“倒戈”，使执政党沦为议会“少数派”。反对党准备发起不信任投票，迫使奥尼尔递交辞呈，避免遭到弹劾。

现年64岁的马拉佩当天在首都莫尔兹比港宣誓就职，随后召开记者会。

当记者问及新政府是否可能推翻奥尼尔任内与外国企业达成的能源合作协议，马拉佩说：“我们不打算破坏任何具有法律约束力的项目协议……如果发现项目协议不完全符合现行法律条款，我们考虑重新审议。”

巴新经济发展整体落后，八成以上人口缺少稳定电力供应，但国家拥有丰富的天然气、林木等自然资源。奥尼尔政府先前与法国道达尔石油公司、美国埃克森美孚公司达成协议，联合巴新长期天然气开发伙伴澳大利亚石油探索有限公司，投资130亿美元建设处理和跨境输送液化天然气的设施，预期使巴新天然气出口量提高近一倍。

这项交易激发巴新政界强烈反应。时任财长马拉佩4月率先辞职抗议，指认项目仅有利于首都和有官方背景的精英阶层，不惠及普通民众、本国企业或地区发展。

马拉佩当选后对议会发表演说，誓言“夺回我国经济的主导权”、修订关联矿产、森林和渔业等自然资源开发利用的“过时”法律，而非听从“外国大型企业”的指挥。

他说：“我完全有权调整和扭转我国资源开发法律，我们会仔细研究如何最大化地利用上天赐予这个国家的所有自然资源。”但他承诺新修法律不会“追溯”以往项目。

马拉佩还说，巴新“不需要”外国企业运营巴新的柚木出口产业。

马拉佩就任后调整内阁组成和政策法规的动作将是“小打小闹”还是“大修大补”有待观察。

法新社援引能源行业分析人士的话报道，各国能源产业急于填补预期六七年后出现的国际天然气市场供应短缺，如果巴新政府重审能源合作协议导致项目延迟启动，可能会让潜在的外国投资者把目光转向非洲或拉丁美洲类似项目。（沈敏）（新华社专特稿）

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