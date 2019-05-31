委政府与反对派挪威会晤无果而终 马杜罗愿继续对话

委内瑞拉政府与反对派代表29日结束在挪威首都奥斯陆的对话，没有达成协议。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗有意继续对话。

【无协议】

反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多的团队29日发表声明：“这次会面结束，没有达成协议。”

声明说，反对派坚持要求马杜罗下台、组建过渡政府、重新举行总统选举。

马杜罗多次表明不会下台，指认瓜伊多发动政变，充当美国政府的“傀儡”。不过，马杜罗政府没有承认这次对话失败。

挪威政府25日证实，委内瑞拉政府与反对派代表本周在奥斯陆举行新一轮对话。挪威外交部说，双方代表这次显现争取进展的“意愿”，讨论“政治、经济和选举事宜”，“双方展现前进的意愿，为这个国家寻找互相认可、符合宪法的解决方案”。

挪威多次在国际舞台扮演调停角色，委政府与反对派代表5月中旬在奥斯陆会面。

【吁对话】

马杜罗29日在一份声明中说：“我们的路线是对话，尊重宪法、民主、和平。”他说，大约80%委内瑞拉民众支持对话，“只有一小部分人相信政变、想要外国佬入侵”。

马杜罗所言外国入侵，是指美方宣称不排除军事干预委内瑞拉局势。

瓜伊多29日接受美国福克斯商业新闻电视台记者采访，呼吁民众继续示威。他1月自行就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。

挪威政府呼吁双方言辞谨慎，以免破坏对话进程。外交部声明写道：“围绕这一进程，我们要求双方在发言和声明中保持极度谨慎。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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