伊朗代表将赴沙特出席伊斯兰合作组织会议

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫访问伊朗，29日在伊朗首都德黑兰会晤伊朗副外长阿巴斯·阿拉格希。
阿拉格希接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，伊朗外交部官员将前往沙特阿拉伯麦加，出席伊斯兰合作组织会议。
【要求尊重】
阿拉格希与里亚布科夫磋商了伊朗核问题全面协议、双边关系以及地区事务和国际事务。
阿拉格希接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，伊朗希望美国就其单方面退出伊核协议补偿伊朗。“我们期望他们（美国）尊重伊朗核问题全面协议，补偿伊朗过去一年的损失并尊重协议赋予伊朗的权利。”
阿拉格希说，伊核协议欧洲签署方的外长近期可能访问伊朗。伊朗奉行积极主动外交，外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫接连访问俄罗斯、伊拉克等国。虽然伊朗现没有外交部高层官员前往欧洲国家的安排，一些欧洲国家外长有意不久后访问伊朗。
“我们需要更为密切的磋商，”阿拉格希说，“我们当然欢迎想来伊朗的欧洲国家外长。”
【抨击荒谬】
另外，阿拉格希告诉俄罗斯卫星通讯社记者，伊朗将派遣外交部官员前往麦加，出席伊斯兰合作组织会议。
不过，按他的说法，伊朗代表将不是外交部最高级别官员。
伊斯兰合作组织会议定于31日在麦加举行。这一会议前，海湾阿拉伯国家合作委员会和阿拉伯国家联盟30日将在麦加分别召开特别峰会。两场峰会被视为在美国与伊朗紧张对峙局面下，地区国家为应对“擦枪走火”而采取的紧急行动。
峰会除伊朗议题，预期还将讨论阿拉伯联合酋长国海域商业船只遭“蓄意破坏”事件。
阿联酋本月12日说，4艘商船当天遭“蓄意破坏”，其中两艘是沙特油轮，另外两艘是阿联酋和挪威商船。两天后，沙特利雅得地区多处石油设施遭到武装无人机袭击。伊朗否认与这些事件有关联。
正在阿联酋访问的美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿29日说，“几乎确定”对商船造成破坏的水雷出自伊朗。不过，博尔顿没有说明更多情况，也没有提供相应证据。
伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维随即否认博尔顿的说法，称这些言论“荒谬”。
【“路没封死”】
伊朗总统哈桑·鲁哈尼29日召开内阁会议。他没有直接点名美国，但喊话美国如果想与伊朗谈，“路没封死”。
鲁哈尼说：“留给他们的路没有封死，只要他们把野蛮的制裁放到一边并回到已经离开的谈判桌。”
美国政府去年退出伊朗核问题全面协议并对伊朗“极限施压”，施行广泛和严厉制裁，把伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”，要求伊方就核、导弹和地区安全等事项满足美方条件。
美国总统唐纳德·特朗普27日在日本说，如果伊朗想谈，美方可以谈。不过，伊朗法尔斯通讯社28日援引伊朗外交部发言人的话报道，现在看不到与美方谈判的前景，伊朗认为言论不重要、行动才重要。（陈立希）（新华社专特稿）
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