美国总统特朗普访日　白宫下令遮挡撞船军舰

多名美国官员向媒体披露，白宫要求美国海军在总统唐纳德·特朗普访问日本期间把一艘因撞船而接受修理的驱逐舰遮挡起来，缘由是这艘军舰以他的对头、已故国会参议员约翰·麦凯恩命名。

《华盛顿邮报》最先爆料，说美军印度洋－太平洋司令部、即原太平洋司令部一名官员在布置特朗普视察驻日美军横须贺基地准备工作时，要求“约翰·S·麦凯恩”号“需要在视线以外”。多名政府官员向美联社记者证实，白宫的确希望特朗普看不见这艘驱逐舰。

特朗普28日视察日本首都东京以南的神奈川县横须贺基地，登上美国海军第七舰队“黄蜂”号两栖攻击舰，对美军官兵讲话。“黄蜂”附近是将近两年前因撞船严重受损的“麦凯恩”号。

按照《华盛顿邮报》的说法，特朗普25日抵达日本前，“麦凯恩”号由防水布覆盖；水手按照命令拆走舰体表面所有带“麦凯恩”字眼的遮盖物。特朗普登上“黄蜂”号那天，“麦凯恩”号全体水兵“被放假”。

不过，第七舰队发言人克莱·多斯说，遮挡“麦凯恩”号的防水布25日上午取下，“所有舰船在总统访日期间保持正常配置”。按照他的说法，“麦凯恩”号水兵28日之所以放假，是因为那天是美国阵亡将士纪念日。

特朗普在社交媒体“推特”说，他访日期间对与“麦凯恩”号相关事宜“概不知道”。

“麦凯恩”号2017年8月在新加坡以东海域与一艘油轮相撞，舰体破了一个大洞，10名水兵死亡、5人受伤。

这艘军舰以美国海军世家麦凯恩家族命名，约翰·麦凯恩的父亲和爷爷官至海军上将，他本人是海军飞行员，在越南战争中因战机被击落而沦为战俘五年，以上校军衔退役。麦凯恩出任国会参议员30余年，2008年代表共和党竞选总统，败给民主党人贝拉克·奥巴马。

麦凯恩与特朗普关系不睦。特朗普在2016年总统选举党内预选阶段说，麦凯恩在越战中成为俘虏，“不是英雄”；麦凯恩曾经告诉白宫，如果他病故，特朗普不用出席葬礼。他2018年8月因脑癌去世。（陈丹）

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