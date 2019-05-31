全球最小婴儿出院回家 出生时不到半斤

人民网讯 据美国媒体报道，赛比（Saybie）被认为是世界上存活的最小婴儿。经过了美国圣地亚哥一家医院5个月的精心监护，近日她终于出院了。赛比去年12月份出生时仅有245克，23厘米长。

通常情况下，胎儿会在母亲怀孕40周时才出生。她母亲怀孕23周零3天的时候因为出现了紧急状况、剖腹产生下了赛比。夏普玛丽波奇妇女儿童医院（Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns）发布的一段视频中，女婴的母亲说，生产之日是人生中最让她恐惧的一天。这个家庭希望保持匿名，不过愿意公开护士给孩子起的名字-赛比。

孩子出生后，医生告诉塞比的爸爸，大概只有一个小时跟宝宝相处的时光。孩子的妈妈说："一小时变成了两小时，之后变成了一天，一个星期。"

塞比被爱荷华大学登记认定为世界上活下来的最小的新生儿。爱荷华大学儿科教授贝尔（Edward Bell）告诉美联社，在他们的记录中塞比出生体重最轻。

在新生儿重症监护室的5个月里，赛比的体重慢慢增加。5月份健康出院的时候体重已增至2.26公斤。她的妈妈说："我觉得很幸福……她是世界上最小的孩子，她是我的宝宝!"（老任）

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