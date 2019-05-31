美国9个州通过反堕胎法案 迪士尼称或撤影视投资

据香港《大公报》报道，当地时间29日，继亚拉巴马、肯塔基等州之后，美国路易斯安那州众议院通过“心跳法案”，成为近来美国第9个通过反堕胎法案的州。迪士尼行政总裁30日威胁通过该法案的佐治亚州，若法令生效，恐将不再到当地拍摄影片。

资料图：当地时间5月21日，数百名抗议者聚集在位于华盛顿的美国联邦最高法院门前，抗议近期美国多个州通过的禁止堕胎法令。中新社记者 沙晗汀 摄

据报道，由共和党掌控的路易斯安那州众议院当天以79票对23票通过“心跳法案”，法案规定堕胎前孕妇要进行超声波检查，若检测到心跳，医生就不可为其堕胎，违禁医生将面临1000美元的罚款或最高两年监禁。

据悉，胎儿最早在妇女受孕6周时即有心跳，此时孕妇本身甚至都未察觉已怀孕。目前法案已送交民主党籍州长爱德华兹批准，而他已表明会签署此案。

继密西西比、俄亥俄、佐治亚州、肯塔基等州之后，路易斯安那成为又一个通过“心跳法案”的州。除此外，密苏里州禁止怀孕8周以上孕妇进行堕胎，犹他州和阿肯色州规定怀孕18周以上禁止堕胎，亚拉巴马州则几乎禁止所有情况下的堕胎。

美国收紧堕胎法案也引发支持女性“生育权”的民众抗议，华特迪士尼行政总裁伊格表示，一旦佐治亚州禁令落实，势令该公司“很难”在当地继续拍戏。影视业巨头Netflix公司28日亦表明，需要重新考虑是否继续在当地运作。

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