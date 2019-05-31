武汉市规划机构在联合国人居大会边会分享经验

人民网内罗毕5月30日电 （记者 万宇）30日下午，人居大会边会——“为应对迅速城市化的创新市区”在联合国内罗毕办事处举行，武汉市土地利用和城市空间规划研究中心介绍了武汉在公共空间方面的创新与实践。

研究中心副主任宋洁表示，中心选取位于武汉市两江交汇的"龟北片区"开展公共空间创新试点研究。 针对该区域交通可达性差、滨水空间受阻隔、历史文化被遗忘、公共空间缺乏活力等关键问题，中心与联合国人居署邀请国际专家咨询论证，组织国际大学生竞赛，收集来自全球数十个国家的53份方案，以此开展龟北地区深化设计与研究工作。以市民深度参与为基础，推动公共空间精细化设计，2018年，联合国人居署、武昌区政府和中心开展城市改善公共空间项目合作，选取戈甲营社区的一处历史庭院作为公共空间试点。征集社区居民意见，共同完成10组设计方案。居民们通过讨论和投票的方式达成共识。这些案例引发与会各国代表的关注与讨论。

大会期间，武汉市土地利用和城市空间规划研究中心还与联合国人居署签署了新的合作备忘录。

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