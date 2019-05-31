匈牙利事故游船船龄达70年 被撞翻7秒后迅速沉没

综合报道，匈牙利首都布达佩斯一艘载有韩国游客的观光船，29日在多瑙河与一艘邮轮相撞后倾覆，造成最少7人死亡、21人失踪，由于现场水流湍急，加上水温只有摄氏10至12度，当局估计失踪者凶多吉少。韩国外交部表示，肇事观光船备有救生衣，但旅行团团员事发时均没穿上，匈牙利警方表示已展开刑事调查。

游船船龄达70年，被撞翻7秒后迅速沉没

肇事观光船“美人鱼”号长26米，当地时间29日晚约9时从布达佩斯市中心出发，当时船上载有35人，其中有33人是韩国人，包括30名旅行团团友、2名导游和一名摄影师，另有2名匈牙利籍船员。

“美人鱼”号驶至国会大楼附近的马格丽特大桥桥底时，突然驶至维京邮轮“西格恩”号前方，后者随即撞上“美人鱼”号。“美人鱼”号被撞至翻转，约7秒后便迅速沉没，船上多人堕河，“西格恩”号乘客和船员则没受伤。

据报道，“美人鱼”号属中小型观光船，由匈牙利观光船公司Panorama Deck营运，可接载45名观光客，据称事发时船上共有35人，相信没有超载。船只注册数据显示，“美人鱼”号1949年在前苏联制造，1980年代换上匈牙利制的新引擎，2003年转至现时的船公司服役，累积船龄已有70年。

“美人鱼”号船只分为两层，下层属密封船舱，上层则是露天甲板，两层船舱均设有多张餐桌，让乘客一边观光一边用膳。Panorama Deck共营运12艘观光船，发言人表示有定期维修“美人鱼”号，事发前未发现机件问题，前晚也是行驶常规路线。

失踪者生还机会渺茫，有落水乘客被冲至3公里外

匈牙利当局事发后封锁多瑙河水上交通，截至当地时间29日晚，发现14人，其中7人已经死亡。7名生还者全是韩国人，包括1男6女，年龄在31至66岁之间，他们送院后情况稳定，但普遍体温过低，且十分惊慌，3名伤者其后已出院。

由于近日布达佩斯一带下大雨，多瑙河水位上升，水流亦较平常湍急，乘客和船员掉入河中后均被河水冲走，救护人员沿河向下游搜索，搜索范围甚至扩至邻国塞尔维亚。

据报其中一名乘客获救地点，与撞船位置相距达3公里。多艘停在河面的船只用聚光灯向河面照射，当时在多瑙河下游自由桥上拍摄节目的一支摄制队，亦将灯光设备照向河面，协助搜寻失踪者，但救护部门30日承认，找到生还者的机会极为渺茫。

出事旅行团所属旅行社Very Good Tour透露，该团25日从首尔出发，途经奥地利、斯洛文尼亚、克罗地亚等国，29日抵达匈牙利，原定6月2日返国。该团不少团员是一家大小报名，其中一名女团员只有6岁，据悉她尚未获救。最少16名乘客家属当地时间30日下午在旅行社职员陪同下，前往匈牙利了解最新情况。

韩“世越”号救援人员赴匈，游船活动存风险

韩国总统文在寅责成韩国官员动用一切资源，协助匈牙利政府搜索失踪者，强调救援分秒必争。文在寅已指示外长康京和率领37人团队赶赴布达佩斯，与匈牙利当局合作搜救和调查，团员包括9名曾参与“世越”号海难救援的潜水员、海军特种作战团专家等，韩国政府也会跟乘客家属保持联络。据韩驻匈牙利大使馆称，正协助匈牙利确认生还者和死者身份。

多瑙河贯穿欧洲多国，不少旅客到中欧和东欧旅游时，均会乘坐观光船饱览河畔风光，夜游多瑙河更几乎是游览布达佩斯不会错过的行程。然而多名曾在布达佩斯游船河的韩国旅客透露，当地观光船安全设备长期不足，船上不设救生艇，亦未有向乘客提供救生衣，乘客安全成疑，不过有旅游业从业员称，观光船其实有救生衣，只是乘客大多不愿穿上。

游览布达佩斯的韩国旅行团大多设有游船河环节，一般安排在晚餐后开始，历时约一小时。韩国外交部表示，按照匈牙利当局规定，观光船乘客可自行决定是否穿上救生衣，有旅行社职员坦言，虽然导游会建议团员穿救生衣，但大部分团员均不会穿上，以免穿着救生衣留影。此外，布达佩斯游船河团众多，更有邮轮进出市中心码头，亦增加观光船浏览风险。

一名5月中旬曾游览布达佩斯的韩国首尔市民忆述，他在当地时间晚上约10时才登上观光船，当时船员没有提供救生衣，船上也没其他安全设备，形容若在韩国将难以获准营运。另一名韩国游客称，他登上的观光船没有救生衣，且没有任何安全指引。

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