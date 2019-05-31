联合国人居署与浙江省松阳县签署合作意向书

联合国人居署项目司司长拉斐尔·塔兹和松阳县县委书记王峻签署合作意向书。摄影万宇

人民网内罗毕5月30日电 （记者 万宇）在首届联合国人居大会期间，30日下午，联合国人居署相关部门与参会的浙江省松阳县签署合作意向书，并计划今年年内在松阳举办相关活动。

人居署项目司司长拉斐尔·塔兹和松阳县县委书记王峻代表双方签署合作意向书。此次合作是联合国人居署对松阳在乡村建设以及统筹城乡的创新发展所做的实践与成效表示认可, 希望通过合作促进乡村创新和乡村发展。双方就今年将在松阳举行的乡村主题活动进行讨论。据悉，松阳县是首个与人居署展开合作的乡村发展示范。

松阳县位于中国浙江西南部，隶属于丽水市，被誉为“最后的江南秘境”、留存完整的“古典中国”县域标本。近年来，松阳以传统村落保护发展为切入点，系统推进“文化引领的乡村复兴”，初步走出了一条城市与乡村、传统与现代、经济与文化互融、互促、互补发展的乡村振兴之路。

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