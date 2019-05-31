不必再“蹭网”！古巴解除私人Wi-Fi禁令

古巴官方媒体29日发布解除针对民间使用私人无线网络(Wi-Fi)禁令的消息。自7月29日起，古巴民众可以合法使用私人无线路由器等设备连接互联网并与他人分享接入。

这是古巴扩大互联网服务的最新举措。古巴人持手机或平板电脑在酒店附近“蹭网”的场景或许会变得罕见。

【不必“蹭网”】

2015年以前，古巴民众想“上网”，需要上国营企业运营的网络中心和接待外国游客的酒店；国营企业古巴电信公司是唯一互联网服务供应商。

古巴电信公司2015年7月开通首批数十个户外公共Wi-Fi付费网点，分布在主要城市的公园等公共场所；古巴人可以购买古巴电信发行的上网卡登录Wi-Fi“热点”、连接互联网。资费标准初定1小时几美元，后续降至1小时1美元。

除使用公共Wi-Fi，不少古巴人购买走私入境的天线，接收附近路由器的Wi-Fi信号，在家中私设局域网。实现这种操作，仍需购买古巴电信发行的上网卡连接入网。

联网游戏爱好者更麻烦，玩家们把网线从一家连到另一家，连接至多数以千计电脑。现行法规不允许这种“土制网络”私自接入互联网服务。

近年来，对非法连网或“蹭网”，监管部门多数时候“睁一只眼闭一只眼”，很少认真追究。但网民仍担心遭到突击搜查和设备被没收。

两个月后新规生效，将改变现有状况。

【允许“共享”】

官方媒体“古巴辩论”网站报道，新规允许古巴人进口天线和无线路由器，前提是在网上提交购买申请并获得批准，审批流程需要大约30天。家有Wi-Fi的人可以做主让别人“蹭网”，只是自己仍需购买上网卡、获取登入互联网的账号和密码。

另外，连通不同住户电脑的“土制网络”以后可以接入互联网服务，使更多人得以共享网络。

古巴去年开始提供经由电话线接入的家庭上网服务，但迄今仅在少数居民区应用；去年12月开通的移动互联网服务普及速度快得多，只是资费高昂，平均100兆数据流量费用超过1美元。

美联社报道，新规生效可能带动私营“网吧”兴起。路透社说，私营商业场所获准向顾客提供Wi-Fi，有利于促进旅游业。

不过，新规支持古巴电信公司在商业互联网服务领域的市场垄断地位，禁止私人局域网的运营者向用户收费，只是不清楚具体如何执行。

据古巴通信部数据，古巴网民人数2017年将近600万；互联网普及率截至2018年12月提升至39%，全国设有大约1800处公共Wi-Fi热点，大约6万户家庭在家中接入互联网服务。（沈敏）（新华社专特稿）

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