“泄密”风波难平 文在寅炮轰在野党“找借口”

韩国总统文在寅29日批评最大在野党自由韩国党就韩美领导人通话内容遭泄露一事所持立场，认定这件事原本不应该发生，自由韩国党“没有找借口的余地”。

韩国媒体推测，“泄密”风波短时间内难以平息，不排除政府“问责”韩国驻美国大使赵润济和外交部长官康京和的可能性。

【严厉批评】

韩联社29日报道，文在寅当天在总统府青瓦台出席每周例行国务会议，一开场便“以不同寻常的强硬口吻”批评自由韩国党就“泄密”事件所持立场。

“这件事原本不应该发生，”他说，“（自由韩国党）没有找借口的余地。”

这是文在寅首次公开谈及他与美国总统唐纳德·特朗普本月初通话内容遭泄露一事。他同时以政府首脑名义，就这起“不光彩”事件公开致歉。

韩国驻美国使馆外交官K某因把从同僚处获得的韩美领导人通话内容泄露给自由韩国党议员姜孝祥，面临处分和刑事诉讼。姜孝祥获得这些机密信息后召开新闻发布会，公开通话内容并批评文在寅“乞求”特朗普访问韩国。

“泄密”事件曝光后，自由韩国党为姜孝祥辩护，声称他的行为是“为（维护）国家利益和民众获取信息的权利”。依照这一政党的说法，姜孝祥所获信息敏感程度不足以损害国家安全。

文在寅对自由韩国党的立场“深表遗憾”，说这一政党如果“希望赢得民众支持并重新执掌国务，至少应该关心一下国家运行基本常识”。

自由韩国党由前总统朴槿惠所属新国家党2017年分裂而成，受亲信干政丑闻拖累而所获民意支持率低迷，去年地方选举遭遇惨败，时任党首洪准杓引咎辞职。黄教安今年2月27日当选党首，承诺带领这一政党赢得明年国会选举。

【继续追责？】

韩联社援引一名消息人士的话报道，文在寅28日听取外交部长官康京和就他下月出访欧洲三国准备工作所作的汇报，汇报内容可能包括“泄密”事件。

依照这家媒体的说法，青瓦台没有排除就这起事件“惩罚”康京和以及韩国驻美大使赵润济的可能性。

被问及康京和是否会接受问责，一名不愿公开姓名的青瓦台官员告诉媒体记者，“最要紧的是发现问题并予以处理”，针对涉事外交官的处分流程走完后，会考虑问责事宜。

当记者抛出赵润济是否会被问责的相似问题时，那名官员说，“我现在无可奉告”。

韩国外交部第一次官赵世暎27日主持安全审议委员会会议，决定严肃处理K某和另外两名驻美使馆官员，处分措施包括免职和停职。三人中，一名较高级别官员的处分决定将由中央惩戒委员会作出；定于30日举行的外务公务员惩戒委员会会议将对K某和另一名工作人员作出处分。（闫洁）（新华社专特稿）

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