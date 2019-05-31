奥地利总统任命过渡政府总理

奥地利总统亚历山大·范德贝伦30日宣布任命宪法法院院长布丽吉特·比尔莱因为过渡政府总理，任期持续到今年9月大选。比尔莱因由此将成为奥地利首位女总理。

范德贝伦说，比尔莱因“谨慎而有远见”，非常适合应对当前形势。她将在几天内宣誓就职。

比尔莱因表示，对自己被提名担任过渡政府总理“感到意外”，将努力获得奥地利人民和主要党派的信任。

据奥地利媒体报道，比尔莱因将在未来几天正式向范德贝伦提出内阁部长人选。目前她已提议由奥地利行政法院前院长克莱门斯·雅伯伦纳出任副总理兼司法部长，由职业外交官亚历山大·沙伦贝格出任外长。

近日被罢免总理一职的人民党领导人库尔茨30日在社交媒体上说，比尔莱因能力出众，能确保奥地利未来几个月政府稳定，人民党将竭力为她提供支持。自由党主席霍费尔和社民党主席伦迪-瓦格纳当天也对比尔莱因担任总理表示欢迎。

比尔莱因现年69岁，是无党派人士，1990年到2002年间担任奥地利最高检察官，2018年成为宪法法院院长。

本月18日，时任奥地利副总理和自由党主席的施特拉赫因涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光而被迫辞职。时任总理库尔茨随即宣布结束人民党和自由党近一年半的执政联盟，提前举行大选。27日，反对党社民党在议会对库尔茨及其政府提出不信任案，获得议会通过，库尔茨成为1945年奥地利第二共和国成立以来首位被罢免的总理。（记者赵菲菲）

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