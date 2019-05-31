比利时国王任命新联邦政府组阁协调人

比利时王室30日发表公报说，比利时国王菲利普已指定看守内阁副首相兼外交大臣雷恩代尔和前副首相兼前经济大臣范德拉诺特为新的联邦政府组阁协调人，并要求其在6月6日前提交首份报告。
公报说，菲利普国王当天正式指定两名组阁协调人，负责就比利时所面临的挑战及各种潜在的组阁方案提交报告，为下一步组阁提供指导性意见。
本月26日，比利时举行联邦、地区及欧洲议会“三合一”选举，比利时内政部27日公布了联邦议会最终选举结果。
来自北部弗拉芒语区的新弗拉芒联盟党赢得25个议席，保持联邦议会第一大党的地位。极右翼政党弗拉芒利益党获得的议席由2014年的3席增加到18席，成为议会中弗拉芒语区第二大政党。
法语社会党赢得20个议席，保持联邦议会中法语区第一大党的地位。看守内阁首相米歇尔所在的法语革新运动党则以14席保住法语区第二大政党的地位，比2014年减少6席。
由于各政党得票分散，再加上比利时南北三个大区（弗拉芒大区、瓦隆大区和布鲁塞尔首都大区）与三个语区（弗拉芒语区、法语区和德语区）在经济、社会及行政管理方面存在差异，比利时联邦政府组阁通常是一个“困难”的谈判过程。2010至2011年间，比利时曾创造了541天“无政府”的纪录。（记者潘革平）
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