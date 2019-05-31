“两国双园”深化产能合作

本报北京5月29日电 （记者邱海峰）在29日举行的中马“两国双园”国际产能合作座谈会上，三个项目现场签约，进一步深化了中国—马来西亚钦州产业园区和马来西亚—中国关丹产业园区国际产能合作。

当天，中马钦州产业园区管委会、中国交建产业发展与运营联盟签订合作框架协议，拟采用委托、资源互换等方式促进产业项目在“两国双园”落地；中马钦州产业园区管委会与广西川桂国际投资发展有限公司签订项目投资合作协议，在中马钦州产业园区投资建设川桂国际产能合作产业园；中马钦州产业园区管委会与中农批冷链物流有限公司签约的中国—东盟互联互通暨国际冷链物流产业项目一期计划投资35亿元，将建设具有保税和商检功能、面向东盟的国际冷链物流基地。

“两国双园”是中马两国政府合作的国际项目，2012年、2013年，中马钦州产业园区和马中关丹产业园区先后开园。本次座谈会由中马钦州产业园区管委会与马中关丹产业园有限公司联合主办。

(责编：谭晓祺(实习生)、常红)