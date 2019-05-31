中国2019世界集邮展览6月将在湖北武汉举行

本报武汉5月30日电 （记者田豆豆）6月11日至17日，中国2019世界集邮展览将在湖北武汉举行。目前已有87个国家和地区报名参展，累计招展商家165家，送展展品达4700框，其中国际展品2500框、国内展品2200框。境内外著名集邮家、博物馆将携带数十框珍罕邮品参展。
展览将在武汉国际博览中心举行，拟分为竞赛、活动和经营三大板块。武汉市制定了现场服务和特供品销售方案，划分临时邮局、电子银行等区域，招募高校志愿者500人、邮政志愿者300人。展品将采取“一次备案、分批报关、提前申报”的方式，在展览现场设立海关监管处，方便快速办理通关手续。按照“预约优先、系统识别、动态控制”的原则，参观者可通过线上线下免费预约。
同时，展览的宣传推广工作已全面铺开。国际方面，筹办方已赴泰国参加2018世界集邮展览接旗仪式并开展中国2019世界集邮展览推介。国内方面，筹办方在天津、江苏、浙江、广东、四川、陕西、湖北7省市同步开展推广，在湖北省内举办倒计时70天大型文化惠民活动。
《 人民日报 》（ 2019年05月31日 12 版）
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